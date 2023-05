Neuralink: Unternehmen von Elon Musk darf Experimente an Menschen durchführen

Der Milliardär Elon Musk ist nicht nur Eigentümer von Twitter und CEO des E-Auto-Herstellers Tesla, er hat auch beim Unternehmen Neuralink die Zügel mit in der Hand. Letztere wollen Menschen Computerchips ins Gehirn implantieren. Jetzt wurde ein Meilenstein erreicht. Die in den USA zuständige Behörde FDA (Food and Drug Administration) hat Versuche direkt an Menschen erlaubt. Bisher hatte man das noch wegen Gesundheits- und Sicherheitsbedenken untersagt.

Anzeige

Die Implantate sollen laut Neuralink etwa gelähmten Menschen helfen, das Laufen wieder zu erlernen oder bei neurologischen Erkrankungen eingreifen. Wie aussichtsreich das ist, ist aber aktuell noch schwer zu sagen. Hier dürften die ersten klinischen Studien direkt an Menschen Aufschluss geben. Jetzt muss Neuralink allerdings auch freiwillige Studienteilnehmer finden. An Tieren konnte Neuralink seine Gehirn-Chips bereits testen.

Das Ziel von Neuralink ist es auch, die Vernetzung zwischen Mensch und Maschine zu verbessern. Es laufen auch Arbeiten an weiteren Implantaten, die etwa in das Rückenmark oder die Augen eingesetzt werden könnten. Musk erträumt sich hier auch bereits Heilungen für Depressionen, Schizophrenie oder Autismus. Doch auch Konkurrenzunternehmen wie Synchron sind an dem Wettrennen um solche Computerchip-Implantate beteiligt.

Noch klingt das alles ein wenig nach Science-Fiction. Aber vielleicht rücken wir da zu unseren Lebzeiten noch näher an die Welt von “Cyberpunk 2077”, als man das vor einigen Jahren noch hätte vermuten sollen.

Quelle: Tagesschau