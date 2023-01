Steam: Erstmals mehr als 10 Mio. Menschen gleichzeitig beim Spielen

Valves Steam hat sich über die Jahre zur Standard-Plattform für viele PC-Spiele und auch PC-Spieler entwickelt. So startete Steam als einer der ersten digitalen Stores für PC-Spiele und konnte sich schnell eine erhebliche Marktmacht sichern. Bis heute führt die Plattform von Valve. Als Konkurrenten habe sich aber der Epic Games Store, GOG.com oder auch Ubisofts und Electronic Arts eigene Stores etabliert. Doch Steam konnte am letzten Wochenende gleich zwei neue Rekorde aufstellen.

Erstmals waren bei Steam zeitgleich mehr als 10 Mio. User in Spielen aktiv. Parallel erreichte man den zweiten Rekord von über 33 Mio. eingeloggten Nutzern. Letztere Zahl wirkt zunächst beeindruckender, ist aber weniger aussagekräftiger. Denn auch wer Steam im Autostart „vergessen“ hat und sich automatisch einloggt, den Dienst aber gar nicht aktiv verwendet, wird in die zuletzt genannte Zahl am Ende eingerechnet.

Steam profitierte dabei natürlich davon, dass bis Ende letzter Woche noch der jährliche Winter Sale lief. Vermutlich gaben sich also viele PC-Gamer unter der Woche neue Games gesichert, die sie dann am Wochenende ausprobieren wollten. Auch durch das immer beliebtere Steam Deck dürfte Valve möglicherweise neue User hinzugewonnen haben.

Quelle: SteamDB