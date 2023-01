AMD Radeon RX 7900 XTX / XT: Keine Austauschmodelle mehr auf Lager für defekte Grafikkarten

Wir hatten schon darüber berichtet, dass es bei den neuen Grafikkarten aus dem Hause AMD, den Radeon RX 7900 XTX und XT, teilweise zu Temperaturproblemen kommt. AMD hat das Problem zur Kenntnis genommen, spricht aber von einer geringen Anzahl betroffener Einheiten. Generell geht es hier ausschließlich um „Made by AMD“-Grafikkarten (MBA). Die Custom-Modelle der Hersteller sind also nicht betroffen. Mittlerweile sieht es jedoch so aus, dass wohl einige Kunden um Austausch gebeten haben. So sind bei AMD keine Bestände mehr auf Lager.

Ursprünglich stellte AMD wohl eine Frist von zwei Wochen in Aussicht, um defekte Modelle der Radeon RX 7900 XT / XTX zu tauschen. Mittlerweile kann der Kundendienst des Unternehmens aber keine konkreten Fristen mehr in Aussicht stellen. Man verweist auf leere Lager und bietet teilweise als Trost auch die komplette Rückerstattung an. Daraus kann man aber wohl auch schlussfolgern, dass vermutlich doch mehr Karten betroffen sind, als AMD hier einräumt. Sonst dürften die Lagerbestände für den Austausch nicht komplett leergeräumt sein. Denn dafür werden üblicherweise immer separat Produkte zurückgelegt.

Ärgerlich ist die ganze Sache für diejenigen, die eine defekte Karte erworben haben und ihr altes Modell möglicherweise bereits verschenkt oder verkauft haben. Sie stehen im schlimmsten Fall ohne einwandfrei funktionierende Grafikkarte da. Da dürfte sich Nvidia vermutlich heimlich ins Fäustchen lachen, insbesondere, da man just die GeForce RTX 4070 Ti auf den Markt gebracht hat.

Quelle: Igors Lab