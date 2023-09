Nvidia Shield TV: Neue Rabattaktion gestartet

Nvidia hat bekannt gegeben, dass man zur Abwechslung mal keine Grafikkarten, sondern die Nvidia Shield TV ins Angebot schickt. Dabei handelt es sich um das Streaming-Gerät des Unternehmens, dessen letzte Generation aus dem Jahr 2019 stammt. Bis zum 17. September 2023 gibt es den Streaming-Player mit 40 Euro Rabatt, also für 119,99 statt für 159,99 Euro. Auch die Pro-Version sinkt im Preis – um 35 Euro. Diese können Interessierte also für 184 statt für 219 Euro im Handel erwerben.

Was dem Streaming-Gerät leider fehlt, ist Support für den modernen Videocodec AV1, den Nvidia auch selbst optional für GeForce Now einsetzt. Ansonsten bietet die Nvidia Shield TV aber umfangreiche Features, wie Unterstützung für 4K, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos und auch KI-Upscaling. Da Android TV als Betriebssystem fungiert, lassen sich auch Apps aus dem offiziellen Play Store beziehen. Das Angebot ist also vielfältig. Auch der Google Assistant sowie Chromecast built-in dürfen nicht fehlen.

Laut Nvidia nehmen an der Aktion in Deutschland Händler wie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Notebooksbilliger.de teil. In der Schweiz greift die Promotion ebenfalls. So kostet die Shield TV dort via etwa Digitec nur noch 129,99 CHF. Die Nvidia Shield TV Pro fällt im Preis auf 199 CHF.

Obendrein gibt es noch zu vermelden, dass als neue App nun WOW auf der Nvidia Shield TV zur Verfügung steht. Damit ist nicht “World of Warcraft” gemeint, sondern das Streaming-Angebot WOW vom Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland.