Linkbuilding-Agentur: Wie professionelle Linkbuilding-Agenturen für strategischen und nachhaltigen Linkaufbau sorgen

Ohne einen aussagekräftigen Internetauftritt kommt heutzutage niemand mehr aus, der ein Produkt, einen Service oder eine Dienstleistung anbietet. Mit einer eigenen Webseite oder einem eigenen Onlineshop ist es aber längst nicht getan: Wer im Suchmaschinenranking möglichst weit oben stehen möchte, sollte auch in professionelles Linkbuilding investieren. Für einen effizienten Linkaufbau sollte eine kompetente Linkbuilding-Agentur beauftragt werden.

Was kann professionelles Linkbuilding bewirken?

Als Linkbuilding werden unterschiedliche Methoden bezeichnet, mit denen Verlinkungen von anderen Webseiten erreicht werden. Es fällt damit in den Bereich der sogenannten Offpage-Optimierung.

Vereinfacht gesagt bedeutet Linkbuilding, dass man dafür sorgt, dass andere Websites mittels Backlink auf die eigene Seite verweisen. Werden solche Backlinks auf Websites Dritter angeklickt, so wird man automatisch zum jeweils verlinkten Internetauftritt weitergeleitet. Je autoritärer die Quelle des Backlinks, desto höher kann die verlinkte Zielseite im Suchmaschinenranking nach oben steigen.

Warum eine kompetente Linkbuilding-Agentur den Linkaufbau ausführen sollte

Jede Internetpräsenz profitiert von einem möglichst hohen Traffic. Besuchen viele Suchmaschinennutzer die Webseite, ist es wahrscheinlich, dass ein Teil von ihnen auch die angebotenen Produkte oder Services käuflich erwirbt.

Backlinks, die von anderen Internetseiten auf die eigene Site verweisen, bedeuten auch immer, dass der Linkgeber der verlinkten Seite quasi eine Empfehlung ausspricht. Dadurch gewinnt die empfohlene Website an Bekanntheit und auch an Prestige. Wird das Linkbuilding von einer guten Linkbuilding-Agentur richtig ausgeführt, so führt dies meist auch zu zahlreichen Top-Rankings.

Linkbuilding ist nicht gleich Linkbuilding: Mit einer erfahrenen Linkbuilding-Agentur ist man immer auf der sicheren Seite

Wer seine Internetpräsenz mithilfe von High-Quality-Linkbuilding zum Erfolg führen möchte, tut gut daran, eine Linkbuilding-Agentur wie etwa www.magnific.de/linkbuilding-agentur/ zu beauftragen. Es gibt nämlich auch einige wichtige Linkaufbau-Fallstricke zu beachten, damit der Backlinkaufbau nicht etwa den gegenteiligen Effekt nach sich zieht.

Denn nicht alle Linkbuildingmaßnahmen bringen den gewünschten Erfolg: Wird das Linkbuilding falsch betrieben, so können Websites sowie Onlineshops von Suchmaschinen wie Google sogar abgestraft und in den Google-Rankings zurückgestuft werden. So zum Beispiel, wenn zu oft mit harten Money-Keyword-Ankertexten verlinkt wird oder wenn zu viele Backlinks aus falschen und nicht vertrauensvollen Quellen stammen.

Linkbuilding komplett professionell umgesetzt: Ausschließlich Backlinks aus vertrauensvollen und autoritären Quellen

Eine möglichst natürliche Verlinkung aus vertrauensvollen und autoritären Quellen führt letztendlich zu den besten Suchmaschinenergebnissen. Als natürlich gelten etwa Links, die mittels natürlich beschreibenden Ankertext auf die betreffende Webseite verweisen.

Auf Verlinkungen aus schwachen, nicht vertrauenswürdigen und nicht autoritären Quellen sollte generell verzichtet werden. Bezüglich der Links spielen zum Beispiel auch die genaue Anzahl und die exakten Positionen in Beiträgen aus externen Quellen eine entscheidende Rolle. Hier gilt immerzu die Faustregel „Klasse statt Masse“.

Linkbuilding-Profis seriöser Linkbuilding-Agenturen kennen sich mit hocheffizientem Backlinkaufbau aus

Nicht jeder Betreiber eines Internetauftritts hat automatisch auch ausreichende, geschweige denn tiefgreifende Kenntnisse in den Bereichen SEO, Suchmaschinenoptimierung und hochprofessionellem Linkbuilding. Aus diesem Grund ist es äußerst sinnvoll, die besonders wichtige Aufgabe des professionellen Linkbuildings an einen Profi abzugeben, der sich um den effektiven Aufbau von Backlinks kümmert, denn Backlinks sind tatsächlich ein Erfolgsfaktor. Renommierte Linkbuilding-Agenturen, die sich auf das effektive Linkbuilding spezialisiert haben, bieten unter anderem folgende Leistungen:

Aufbau eines für die jeweilige Kundenwebsite optimalen Linkprofils

Ermitteln hochwertiger Backlink-Quellen für den Erfolg des Kundenportals

Platzieren der Backlinks auf vertrauensvollen sowie autoritären Quellen

Setzen der individuell richtigen Ankertexte

Diversität beim anlinken der Landingpages des betreffenden Kundenprojekts

Verfassen hochwertiger themenrelevanter Fachbeiträge

Kompetente Linkbuilding-Agenturen bieten nachhaltige Linkaufbau-Strategien

Kompetente Linkbuilding-Agenturen legen großen Wert auf die Nachhaltigkeit ihrer Maßnahmen. Denn kurzzeitige Erfolge bringen auf Dauer nicht den gewünschten Effekt.

So gehört auch das regelmäßige Überprüfen und Updaten der aufgebauten Backlinks zum Angebotsspektrum, um sicherzustellen, dass die Backlinks noch aktiv sind. Eine individuelle Linkbuilding-Strategie wird dabei im Vorhinein mit dem jeweiligen Kunden abgesprochen, vereinbart und umgesetzt, denn Transparenz und eine offene Kommunikation sind ebenso ein Zeichen für die Seriosität der Linkbuilding-Agentur.

Ohne den professionellen Backlinkaufbau einer kompetenten Linkbuilding-Agentur geht es nicht

Wer seinen Internetauftritt aus gewerblichen Gründen betreibt und auf Traffic angewiesen ist, der sollte in Sachen Backlinkaufbau auf die professionelle Unterstützung einer Linkbuilding-Agentur setzen. Nur die Beauftragung einer Linkbuilding-Agentur mit hoher Linkbuilding-Expertise führt zum gewünschten Erfolg und kann sowohl Websites als auch Onlineshops dauerhaft in Spitzenpositionen der Suchmaschinen etablieren.