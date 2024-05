ICQ: Messenger-Urgestein wird am 26.06.2024 begraben

ICQ ist ein echtes Messenger-Urgestein, das in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren wohl auf so gut wie jedem PC dazugehörte. Ins Gedächtnis eingebrannt hat sich sicherlich bei vielen Nutzern auch der ikonische “Uh-Oh”-Sound, wenn eine neue Message eintrudelte. Doch schon lange vegetierte ICQ am Rande vor sich hin und musste den Platz für modernere Konkurrenten wie WhatsApp, Telegram, Threema und mehr räumen. Am 26. Juni 2024 ist dann auch endgültig Schluss. ICQ wird eingestellt.

Zuletzt ist ICQ in russischer Hand gewesen, als Teil des VK-Unternehmens, das auch ein soziales Netzwerk betreibt. Anno dazumal läutete ICQ eine Revolution ein: Man konnte sehen, welche Kontakte online waren, mit ihnen kommunizieren und auch Nachrichten hinterlassen. Was heute wenig aufregend klingt, war damals neu und bahnbrechend für viele Menschen. Doch später wurde der Dienst zu wenig gepflegt und verpasste auch die mobile Revolution.

Im Endeffekt spielt ICQ somit schon seit Jahren keine wirkliche Rolle mehr im Messenger-Markt. Älteren Semestern bleibt die Erinnerung und vielleicht auch die ins Gedächtnis sicherlich bei vielen Lesern eingebrannte ICQ-Nummer.

Quelle: ICQ