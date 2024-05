Xbox: Nächste Generation angeblich mit Windows und neuem Geschäftsmodell

Microsoft hat selbst eingestanden, dass man erneut den “Konsolenkrieg” gegen Nintendo und Sony verloren hat. Für die nächste Generation sollen die Redmonder daher einen enormen Umschwung einplanen. Demnach wolle man für die nächste Xbox primär ein Referenzdesign für Partner anbieten. Letztere könnten dann, ähnlich wie anno dazumal beim 3DO, selbst eigene Varianten der Konsole veröffentlichen. Ebenfalls soll der Fokus auf dem Windows-Betriebssystem liegen.

Damit würde sich die Xbox-Marke noch stärker dem PC annähern. Allerdings verweist der Journalist, der diesen Leak in die Welt gesetzt hat, Jez Corden, darauf, dass am Ende Geräte wie das Asus ROG Ally entstehen könnten. Vielleicht geht es hier also auch nur um einen speziellen Handheld-Ableger? Oder die nächste Xbox könnte plötzlich ein Hybrid-Modell wie die Nintendo Switch werden, das sich sowohl für den stationären als auch den mobilen Einsatz eignet.

Microsoft sprach zuletzt nur vage davon, dass die nächste Xbox-Konsole den technisch größten Sprung zwischen zwei Generationen einläuten solle. Man darf gespannt sein, ob so ein neues Geschäftsmodell am Ende erfolgreich wäre. Denn ähnliche Strategien sind bei beispielsweise dem 3DO oder auch den Steam Machines von Valve krachend gescheitert.

