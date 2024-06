Eizo FlexScan EV3450XC: Monitor mit integrierter Webcam im Curved-Design

Eizo hat mit dem FlexScan EV3450XC einen neuen Monitor vorgestellt. Dabei handelt es sich um das erste Ultrawide-Modell (21:9) von Eizo, welches auch noch direkt eine Webcam und ein Mikrofon integriert. Dabei kommt der Bildschirm mit 34 Zoll Diagonale auf eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln. Man setzt auf ein Curved-Design.

Der Eizo FlexScan EV3450XC richtet sich an Office- und Multimedia-Anwender, ist also nicht für Gamer gedacht. Die erwähnte Webcam ist fest verbaut und kommt auf 5 Megapixel. Sie unterstützt auch Windows Hello für die Entsperrung des Rechners per Gesichtserkennung. In Bezug auf das Mikrofon erwähnt Eizo die Möglichkeit, Hintergrundgeräusche herauszufiltern. Auch Rückkopplungen durch Geräusche aus den integrierten Lautsprechern will man vermeiden. Diese Stereo-Lautsprecher sitzen links und rechts und arbeiten mit jeweils 4 Watt.

Der Eizo FlexScan EV3450XC bringt auch USB-C-Docking-Funktionalität mit. Der entsprechende Anschluss überträgt Video-, Audio- sowie USB-Daten-Signale und lädt Laptops mit 94 Watt Leistung. Angeschlossene Computer haben über die USB-C-Verbindung außerdem Zugriff auf Peripheriegeräte, die mit dem Monitor verbunden sind. Per integriertem LAN-Port ermöglicht der Monitor sogar eine direkte Ethernet-Verbindung.

Eizo gewährt auf den Monitor 5 Jahre Garantie und garantiert zusätzlich keinerlei Pixelfehler. Zu den weiteren Schnittstellen zählen neben USB-C auch noch zweimal USB-A, DisplayPort und HDMI. Für mehr Ergonomie ist der Eizo FlexScan EV3450XC höhenverstellbar sowie schwenk- und neigbar. Der Minitor ist entspiegelt und verwendet laut Hersteller eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung.

Preis und Verfügbarkeit

Der Eizo FlexScan EV3450XC wird ab Mitte August 2024 ausgeliefert. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis liegt bei 1.198,00 Euro (inkl. MwSt).

Quelle: Pressemeldung