Beste Klassen zum Goldverdienen in World of Warcraft

Jahre vergehen, Erweiterungen kommen und gehen, aber das Thema Goldverdienen bleibt in World of Warcraft genauso relevant wie eh und je. Egal, ob du ein Neuling bist, der gerade erst die Freuden des Goldfarmens entdeckt, oder ein erfahrener Spieler, der seine Gewinne maximieren möchte – es ist immer nützlich, ein paar Tricks zu kennen, die dir in diesem herausfordernden Geschäft einen Vorteil verschaffen. Deshalb haben wir eine Liste der besten Goldfarm-Klassen zusammengestellt, die dir auf deiner Reise zum Reichtum helfen und dir alle Vorteile bieten, die damit einhergehen.

Beste WoW-Klassen zum Goldverdienen

Beim Goldfarmen ist es in der Regel am besten, eine Klasse zu spielen, mit der du dich wohlfühlst und deren Fähigkeiten du effektiv nutzen kannst, anstatt den neuesten Trends nachzujagen. Dennoch haben bestimmte Klassen einige Vorteile, und unser Ziel ist es, dich darüber zu informieren, in der Hoffnung, dass du vielleicht etwas Neues ausprobieren und dein Farmergebnis verbessern kannst.

Nun, da das geklärt ist, lasst uns eintauchen!

Druide

Beim Goldverdienen werden Klassen mit hoher Mobilität oft bevorzugt, und deshalb sind Druiden die offensichtliche erste Wahl. Anstelle einer regulären Zauberleiste für Reisefähigkeiten haben sie ihre sofortige Flugform, die es ihnen ermöglicht, schnell von einem Knoten zum anderen zu hüpfen und mit Leichtigkeit zu farmen.

Ein weiterer Vorteil der Druiden ist ihre Vielseitigkeit. Sie verfügen über ein so umfangreiches Toolkit, dass du buchstäblich für jede Gelegenheit etwas Nützliches finden kannst. Zum Beispiel können sie sogar aus großer Entfernung Massen von Gegnern gleichzeitig angreifen und haben gleichzeitig die Fähigkeit, Kräuter zu sammeln, ohne abzusteigen. Ihre verschiedenen Tierformen bieten ebenfalls unterschiedliche Vorteile: In der Katzengestalt haben sie eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, während die Bärengestalt sie in einen Panzer verwandelt, der schnellere Mobansammlungen ermöglicht. Du kannst sogar unsichtbar werden, wenn du im Verborgenen farmen möchtest, ohne dass Bosse oder Mobs wissen, dass du in der Nähe bist. Außerdem erhielten die Druiden in Dragonflight die Fähigkeit, den Traumweg zu beschreiten, was ihnen ermöglicht, Instanzen zurückzusetzen, wenn sie zum Smaragdtraumweg und zurück reisen.

All das macht die Druiden zu den wahren Königen des Goldfarmens, daher ist diese Klasse definitiv einen Versuch wert, wenn du deine Einkommensbemühungen zusätzlich steigern möchtest.

Mönch

Genau wie Druiden haben auch Mönche ihre eigene Fähigkeit, Instanzen zurückzusetzen. Die Zen-Pilgerfahrt schickt sie zu ihrem Heimtempel und dann zurück an den Ort, an dem sie aufgehört haben, und setzt die Instanz zurück, wenn sie in einem Schlachtzug oder Verlies verwendet wird. Mönche sind auch ziemlich schnell und können bei Bedarf sehr robust werden. Dank ihrer Ochsenstatue können sie schnell Aggro ziehen und Horden von Mobs besiegen, ohne sich bewegen zu müssen. Du kannst einfach die Statue platzieren, alles um sie herum verspotten und dann alle gleichzeitig ausschalten, während du an einem Ort stehst! Ziemlich praktisch, wenn du so viele Feinde wie möglich plündern möchtest, ohne ins Schwitzen zu geraten, oder?

Jäger

Jäger waren schon immer großartig zum Goldverdienen, hauptsächlich wegen ihrer Begleiter. Zusätzlich zu diesem offensichtlichen Vorteil hat die Klasse sehr wenig bis gar keine Ausfallzeit sowie exzellenten Schaden, besonders beim Schleifen von Einzelzielen. Sie skalieren auch sehr gut und benötigen keine hochkarätige Ausrüstung, um effiziente Goldfarmer zu sein, sodass du auch mit grüner Ausrüstung immer noch guten Gewinn erzielen kannst.

Magier

Magier sind großartig für das Goldfarmen dank ihrer mächtigen Flächenangriffe, die ihnen helfen, große Gruppen von Mobs zu beseitigen und ihre Chancen auf seltene Beute zu erhöhen. Dies trägt auch zur Zeitersparnis bei: mehr Kills in weniger Zeit bedeuten mehr Gewinn. Darüber hinaus verfügen Magier über eine hohe Mobilität, mit Fähigkeiten wie Blink, die ihnen schnelle Bewegungen ermöglichen. Außerdem können sie Portale zu verschiedenen Teilen der Spielwelt erstellen, was viel Reisezeit spart und deine Farming-Effizienz maximiert.