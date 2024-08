realme bricht Rekorde mit neuer Schnellladetechnik mit 320 Watt

realme hat eine neue Schnellladetechnik vorgestellt: Sie nennt sich 320W SuperSonic Charge. Getreu dem Namen arbeitet man mit 320 Watt für die Aufladung kompatibler Endgeräte. Für den Massenmarkt sind da noch keine Produkte angekündigt worden, sodass es sich aktuell erst einmal in erster Linie um eine Demonstration handelt. Knapp überbietet man dabei nun Redmi, welche im letzten Jahr eine Schnellladetechnik mit 300 Watt vorgestellt hatten.

So gibt realme an, dass sich mit 320W SuperSonic Charge ein Akku mit 4.400 mAh in unter 5 Minuten komplett von 0 auf 100 % aufladen lasse. 26 % erreiche man in unter einer Minute und auf 50 % komme man in weniger als 2 Minuten. Das passende Netzteil bezeichnet realme als Pocket Cannon. Es bietet zwei Ports für USB-C. Daher lassen sich damit auch Notebook mit 65 Watt aufladen oder zwei kompatible realme-Smartphones parallel mit 150 Watt.

Zusätzlich hat realme auch noch einen gefalteten Akku mit vier Zellen und 4.420 mAh aus dem Hut gezaubert. Dieser soll sich für Foldables eignen und ist unter 3 mm dick. Das deutet darauf hin, dass der Hersteller auch sein erstes, eigenes Foldable in der Mache haben könnte.

Quelle: GSMArena