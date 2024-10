Tineco: Angebote smarter Reiniger mit massiven Rabatten!

Zu Amazons Prime Days in dieser Woche hat Tineco, der Spezialist für Bodenpflege und intelligente Haushaltsgeräte, etliche Preise seiner smarten Reiniger deutlich gesenkt. So gibt es etwa den mittlerweile klassischen Wischsauger Floor One S5 bereits mit 41 Prozent Rabatt. Und mit einem Rabattcode gibt es auf alle Angebote sogar zusätzlich 2 % Nachlass!

Anzeige

Der Rabattcode “TinecoSale” für diese zwei Extra-Prozente gilt nur für Bestellungen bei Amazon im Zeitraum vom 8. bis 9. Oktober, aber die Geräte sind auch bei Kaufland zu bekommen.

Das wäre etwa Tinecos iFLOOR 5 Breeze Complete, die kabellose Lösung zum Saugen und Wischen in einem Schritt – geeignet für eine Vielzahl an Hartböden wie Hartholz, Fliesen und Laminat. Diesen Wischsauger gibt es in den nächsten zwei Tagen für nur 199 statt 299 Euro – ein Nachlass von einem Drittel!

Noch stärker im Preis fällt der Tineco Floor One S5, mit denen Hartböden besonders effektiv gereinigt werden können, denn Saugen und Wischen erfolgen in einem einzigen Schritt und mit nur einem Gerät. Der S5 wird sogar 41 Prozent günstiger und für nur 299 statt 509 Euro zu haben sein.

Ebenfalls interessant ist der Floor One Stretch S6 im 180°-Flachdesign, das müheloses Manövrieren unter Möbeln ermöglicht. Das 45°-Schwenkdesign erlaubt flexible Bewegungen, und der über dem Bürstenkopf eingebettete Wassertank erleichtert die Reinigung. Dieser Wischsauger wird 25 Prozent billiger angeboten, nämlich für nur 449 statt 599 Euro.

Den Tineco Floor One Switch S7 haben wir im Mai dieses Jahres getestet, wobei das Paket aus Wisch- und Staubsauger vor allem bei Reinigungsleistung und Akkulaufzeit positiv aufgefallen ist. Der Originalpreis des Switch S7 von 899 Euro war dagegen weniger ansprechend, aber jetzt hat Tineco diesen um 26 Prozent auf 669 Euro reduziert, sodass dieses Paket interessanter wird.

Zu guter Letzt macht Tineco auch noch den A30S etwas günstiger. Dieser smarte Akku-Staubsauger bietet bis zu 60 Minuten Laufzeit und verfügt über eine ZeroTangle-Bürste, die Haarverwicklungen verhindert. Den A30S gibt es im genannten Zeitraum für nur 159 statt 199 Euro – also 20 Prozent billiger als zuvor.

Noch günstiger wird es nur bei Amazon, wenn der oben erwähnte Rabattcode für zusätzlich 2 Prozent Nachlass eingesetzt wird. Weitere Informationen sind der unten verlinkten Aktionsseite zu entnehmen.

