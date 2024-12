AMD Radeon RX 8000: Grafikkarten zeigen sich bereits in Online-Werbung

AMD wird auf der CES 2025 neue Grafikkarten der Reihe Radeon RX 8000 vorstellen. Sie werden aber nicht das High-End-Segment, sondern nur die Einstiegs- und Mittelklasse beackern. Im Premium-Bereich überlässt man also bedauerlicherweise allein Nvidia das Feld. Letztere sind ebenfalls auf der Messe in Las Vegas im Januar präsent und werden die ersten GeForce RTX 50 aus dem Hut zaubern. Zu den Modellen von AMD gibt es nun neue Leaks – sozusagen direkt vom Hersteller selbst.

Denn einige Reddit-Nutzer sind online auf frische Werbeanzeigen des Anbieters gestoßen, die bisher unbekannte Grafikkarten zeigen. Jedenfalls entsprechen die Grafikkarten (siehe auch das Beitragsbild) keinen bekannten Radeon-Modellen. Man nimmt also an, dass wir erstmals das Referenzdesign der AMD Radeon RX 8000 von offizieller Seite sehen. Möglich ist eine Radeon RX 8800 XT.

Man erblickt auf den ersten Bildern eine Grafikkarte mit drei Lüftern. In unterschiedlichen Anzeigen soll dieses Modell wohl sowohl in Schwarz als auch in Grau zu sehen gewesen sein. Zu sehr auf das Design versteifen, sollte man sich aber noch nicht. Vielleicht hat AMD auch wahllos ein Bild mit KI generiert, das nur symbolisch in der Werbung genutzt wird.

Quelle: Reddit