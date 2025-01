Samsung Galaxy S25: Das sind die neuen Premium-Smartphones

Samsung hat seine neuen Smartphones der Reihe Galaxy S25 für den deutschen Markt präsentiert. Dazu zählen erneut drei Modelle: die Galaxy S25, S25+ und als Flaggschiff das S25 Ultra. Alle werden mit der KI-Suite Galaxy AI beworben, die um neue Features aufgewertet wird. Dafür sollen z. B. auch Google Gemini und Bixby im Tandem arbeiten. Als Betriebssystem dient natürlich Android 15 mit der neuen Oberfläche One UI 7.

Auch in Europa nutzen alle Geräte der Reihe Samsung Galaxy S25 als Chip den potenten Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Große Abweichungen gibt es dann aber etwa bei der Kameraausstattung sowie bei den Fähigkeiten der Displays. In der Gerüchteküche war auch mehrmals von einem Slim-Modell die Rede. Dergleichen hat Samsung gestern aber nicht für den europäischen Markt präsentiert.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra erhält dabei eine merkliche Aufwertung seiner Ultra-Weitwinkel-Kamera, die einen Sprung von 12 auf 50 Megapixel hinlegt. Verbesserungen gibt es da auch speziell für die Videowiedergabe. Denn da lassen sich HDR-Videos mit 10-bit genau so aufzeichnen wie Galaxy LOG fürs Color-Grading einsetzen – wahlweise mit LUTs. Auch hilft ein Audio-Eraser bei der Beartbeitung des Tons.

Preise und Verfügbarkeiten

Samsung Galaxy S25 mit 128 GByte – 899 Euro

Samsung Galaxy S25 mit 256 GByte – 959 Euro

Samsung Galaxy S25 mit 512 GByte – 1.079 Euro

Samsung Galaxy S25+ mit 256 GByte – 1.149 Euro

Samsung Galaxy S25+ mit 512 GByte – 1.269 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra mit 256 GByte – 1.449 Euro

Samsung Galaxy S25+ Ultra mit 512 GByte – 1.569 Euro

Samsung Galaxy S25+ Ultra mit 1 TByte – 1.809 Euro

Zum Launch erhalten Vorbesteller, die bis 06.02.2025 zuschlagen, im Samsung-Online-Shop und in der Samsung-Shop-App ein Speicher-Upgrade im Wert von bis zu 240 Euro. Obendrein lassen sich Altgeräte für bis zu 850 Euro Prämie eintauschen. Wer sich für Samsung Members anmeldet, erhält zudem 10 % Rabatt. Zu allen Geräten der Reihe Samsung Galaxy S25 gibt es gratis als Bonus 6 Monate Gemini Advanced und 2 TByte Cloudspeicher.

Folgende Farbvarianten werden angeboten: Das Samsung Galaxy S25 Ultra wird in den Farben Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver und Titanium Gray erhältlich sein. Das Samsung Galaxy S25 und Galaxy S25+ wird es in den Farben Silver Shadow, Navy, Icyblue und Mint geben. Exklusiv im Samsung-Online-Shop und in der Samsung-Shop-App ist das Samsung Galaxy S25 Ultra in den Farben Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen und Titanium Pinkgold und die Galaxy S25 | S25 in den Farben Blueblack, Coralred und Pinkgold erhältlich.

Die weiteren technischen Daten der Samsung Galaxy S25 lassen sich unten der Tabelle entnehmen.

Specification S25 S25+ S25 Ultra Colours Silver Shadow

Navy

Icy Blue

Mint Silver Shadow

Navy

Icy Blue

Mint Titanium Black

Titanium Grey

Titanium Whitesilver

Titanium Silverblue SKU SM-S931 SM-S936 SM-S938 Processor Octa-core Snapdragon 8 Elite (3 nm) Octa-core Snapdragon 8 Elite (3 nm) Octa-core Snapdragon 8 Elite (3 nm) Storage 128/256 GB 256/512 GB 256/512 GB / 1 TB RAM 12 GB 12 GB 12 GB Battery 4.000 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh Charging 25 W Super Fast Charging

Fast Wireless Charging 2.0

Wireless PowerShare 45 W Super Fast Charging 2.0

Fast Wireless Charging 2.0

Wireless PowerShare 45 W Super Fast Charging 2.0

Fast Wireless Charging 2.0

Wireless PowerShare Display 6.2”

2340 x 1080 FHD+

Dynamic AMOLED 2X 6.7”

3120 x 1440 QHD+

Dynamic AMOLED 2X 6.9”

3120 x 1440 QHD+

Dynamic AMOLED 2X Rear Camera 12 MP f/2.2 (Ultra Wide)

50 MP f/1.8 (Wide)

10 MP 3x f/2.4 (Tele) 12 MP f/2.2 (Ultra Wide)

50 MP f/1.8 (Wide)

10 MP 3x f/2.4 (Tele) 50 MP f/1.9 (Ultra Wide)

200 MP f/1.7 (Wide)

10 MP 3x f/2.4 (Tele1)

50 MP 5x f/3.4 (Tele2) Front Camera 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 AF Biometric Security Ultrasonic Fingerprint (On-screen)

Facial Recognition (2D) Ultrasonic Fingerprint (On-screen)

Facial Recognition (2D) Ultrasonic Fingerprint (On-screen)

Facial Recognition (2D) DeX Yes – Wireless Yes – Wireless Yes – Wireless Dimensions (HxWxD) + W 146,9 x 70,5 x 7,2 mm

162 g 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

190 g 162,8 x 77,6 x 8,2 mm

218 g

Quelle: Pressemeldung