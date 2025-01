Epic Games Store: Ab sofort ist “Behind the Frame” kostenlos

Im Epic Games Store ist ab sofort ein neues Spiel kostenlos: “Behind the Frame”. Der Titel fungiert als Ablösung für “Escape Academy” aus der letzten Woche. Das Game ist ab sofort und bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr kostenlos zu haben. Es handelt sich um ein Spiel, in dem man zahlreiche Rätsel lösen muss, um einer aufstrebenden Künstlerin zu helfen, ihr Meisterwerk zu vollenden. Dabei erzählt das Spiel eine Geschichte über Glück und Kunst.

“Behind the Frame” läuft aus der Egoperspektive ab und ist ein Einzelspieler-Titel. Dabei steht das sanfte Entdecken der Geschichte im Vordergrund. Es handelt sich also eher um ein entspanntes Erlebnis, bei dem der Spieler das Tempo vorgeben darf. Untermalt wird das Ganze von verträumter Musik und handgezeichneten Animationen. Die Panoramawelten orientieren sich dabei laut den Entwicklern an der Ästhetik des japanischen Studio Ghibli.

So kann man sich “Behind the Frame” sicherlich einmal ansehen. Wer das Spiel einmal seiner Sammlung hinzugefügt hat, kann es dauerhaft behalten. Voraussetzung ist nur ein Konto im Epic Games Store – das ist natürlich ebenfalls gratis.

Quelle: Epic Games