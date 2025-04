Nvidia gibt seine Tech-Demo „Zorah“ kostenlos zum Download frei

Nvidia hat seine Tech-Demo „Zorah“ jetzt als kostenlosen Download veröffentlicht. Die Demonstration, welche die Unreal Engine 5 und eine Grafikkarte der Reihe GeForce RTX 50 voraussetzt, setzt voll auf Pathtracing und neuronales Rendering. Dadurch wird eine extreme Detailfülle erreicht, kombiniert mit einer sehr realistischen Beleuchtung und Schattendarstellung. Es gibt aber ein paar Stolpersteine, um die Demo zum Laufen zu bringen.

Anzeige

So handelt es sich um eine Uproject-Datei. Nvidias „Zorah“ ist also nicht alleine lauffähig, sondern muss über die Unreal Engine 5 gestartet werden. Um jene, ebenfalls kostenlos, zu beziehen, ist der Epic Games Store notwendig. Dabei beansprucht die Tech-Demo selbst ein Flaggschiff wie die GeForce RTX 5090 extrem und gewährt im Grunde einen Blick in eine noch etwas ferne Zukunft, in der Spiele deutlich realistischer wirken könnten.

„Zorah“ ist 108 GByte groß, der Download könnte also je nach Internetverbindung doch einige Zeit benötigen. Laut Nvidia nutzt man dabei auch Technologien wie DLSS und die RTX Neural Shader voll aus, da sonst die gezeigte Grafikqualität nicht auf aktueller Hardware möglich wäre. Für die Licht- und Schattendarstellung dient komplett Pathtracing als Basis.

Wem die passende Grafikkarte fehlt, der kann sich zumindest mit folgendem Video einen Eindruck verschaffen: