Kühlungsspezialist Scythe muss in die vorläufige Insolvenzverwaltung gehen

Im Bereich Cooling gibt es auch einige Unternehmen aus Europa, die ganz vorne mitspielen. Dazu kann man sicherlich be quiet! aus Deutschland sowie Noctua aus Österreich rechnen. Dann hätten wir da aber auch noch Scythe EU. Die GmbH muss jetzt jedoch in die vorläufige Insolvenzverwaltung gehen. Offenbar droht die Zahlungsunfähigkeit.

Deswegen wurde bereits am 17. April 2025 vom zuständigen Amtsgericht Reinbek offenbar die vorläufige Insolvenzverwaltung beschlossen. Scythe hat zwar seine Wurzeln in Japan, der Vertrieb in Europa erfolgt aber eben über die Scythe EU GmbH. Diese sitzt in Osteinbek, nahe Hamburg, in Schleswig-Holstein. Auch be quiet! ist da im Übrigen nicht weit entfernt, denn der Mutterkonzern Listan sitzt in Glinde, nur wenige Kilometer weiter.

Das vorläufige Insolvenzverfahren läuft, wenn ein Insolvenzantrag gestellt worden ist, das eigentliche Insolvenzverfahren aber noch nicht begonnen hat. Im Handel sind bereits Auswirkungen zu erkennen, denn die Kühler von Scythe sind kaum noch zu haben. Offen ist, ob die Scythe EU GmbH eine Sanierung oder Restrukturierung durchführen kann oder liquidiert wird. Darüber müssen noch Entscheidungen getroffen werden – etwa von der vorläufigen Insolvenzverwaltung.

Scythe selbst wurde bereits vor über 20 Jahren, 2002, in Japan in Tokio gegründet. Ob es nun in Europa noch eine Zukunft gibt, muss sich zeigen.

