Micron beginnt Auslieferung von SSDs mit 245 TByte

Mit der neuen 6600-ION-Serie hat Micron offiziell die derzeit größte kommerziell verfügbare SSD auf den Markt gebracht. Das Flaggschiff der neuen Enterprise-Serie bietet enorme 245 TByte Speicherkapazität und richtet sich primär an Hyperscaler, KI-Rechenzentren sowie große Storage-Umgebungen von Konzernen.

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Die neue SSD-Serie basiert auf Microns aktueller G9-QLC-NAND-Technologie und kombiniert maximale Speicherdichte mit PCIe-5.0-Konnektivität. Während klassische Consumer-SSDs derzeit meist zwischen 1 und 8 TByte liegen, bewegt sich die 6600 ION bereits in einer völlig anderen Größenordnung – eine einzelne SSD kann hier problemlos komplette Storage-Arrays früherer Generationen ersetzen.

Technische Grundlage der neuen Laufwerke ist sogenannter QLC-NAND (Quad-Level Cell). Dabei speichert jede Speicherzelle vier Bits statt drei wie bei TLC-NAND. Dadurch lässt sich die Speicherdichte massiv erhöhen, was wiederum deutlich größere SSD-Kapazitäten ermöglicht.

Der Nachteil von QLC liegt traditionell bei geringerer Haltbarkeit und reduzierter Schreibleistung unter dauerhafter Last. Für viele moderne Enterprise-Workloads spielt das allerdings eine zunehmend kleinere Rolle. Gerade KI-Inferenz, Cloud-Storage, Content-Delivery oder große Datenbanken sind oft stark leseorientiert – genau für solche Szenarien wurde die 6600 ION entwickelt.

Trotz des klaren Fokus auf Kapazität liefert die SSD beeindruckende Leistungswerte. Das 245-TByte-Modell erreicht laut Micron sequentielle Leseraten von bis zu 13,7 GByte/s über PCI Express 5.0. Die sequenzielle Schreibleistung liegt bei bis zu 3 GByte/s. Hinzu kommen bis zu 1,78 Millionen Read-IOPS sowie rund 42.000 Write-IOPS.

Im Vergleich zu High-End-TLC-Enterprise-SSDs fallen die Schreibwerte zwar deutlich geringer aus, allerdings verfolgt die 6600 ION auch einen anderen Ansatz: maximale Kapazität und Effizienz statt kompromissloser Dauer-Performance.

Micron positioniert die neue SSD-Serie klar als Alternative zu klassischen HDD-basierten Datacenter-Deployments. Laut Unternehmensangaben könnten Storage-Infrastrukturen mit der 6600 ION bis zu 82 Prozent weniger Rack-Fläche benötigen als vergleichbare Festplattenlösungen. Das hätte direkte Auswirkungen auf Stromverbrauch, Kühlung und Datacenter-Kosten. Gerade im Zeitalter wachsender KI-Infrastruktur werden Energieeffizienz und physische Dichte zu immer wichtigeren Faktoren.

Große Sprachmodelle, KI-Trainingscluster und Cloud-Plattformen erzeugen inzwischen enorme Mengen an Daten, die schnell verfügbar sein müssen. Mechanische Festplatten dominieren zwar weiterhin den Bereich Cold Storage und Archivierung, doch ultra-kapazitive SSDs beginnen zunehmend, klassische HDDs in aktiven Storage-Tiers zu verdrängen.

Die 6600-ION-Serie erscheint sowohl im modernen E3.L-Formfaktor als auch als klassische U.2-Variante. Vor allem E3.L gewinnt in aktuellen Serverplattformen zunehmend an Bedeutung. Der Standard ermöglicht bessere Luftzirkulation, höhere Speicherdichte und effizientere Rack-Layouts als ältere Enterprise-Drive-Formate. Die zusätzliche U.2-Version sorgt gleichzeitig dafür, dass bestehende Enterprise-Storage-Systeme und ältere Serverplattformen weiterhin kompatibel bleiben.

Micron hat bislang keine offiziellen Preise für die neue SSD-Serie genannt. Ein Verkauf im klassischen Consumer-Handel ist ohnehin nicht geplant. Die Laufwerke richten sich primär an Hyperscaler, OEM-Serverhersteller und Enterprise-Storage-Integratoren.

Quelle: Micron