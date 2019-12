Weihnachtsgewinnspiel – nur noch 3 Tage!

Nach unseren vier Adventsgewinnspielen geht in wenigen Tagen nun auch unser Weihnachtsgewinnspiel zu Ende. Nur noch bis Neujahr habt ihr Zeit, um einen brandneuen LC-M24-FHD-144-C Curved-Monitor in 23,6 Zoll Größe mit FullHD Auflösung im Wert von knapp 200 Euro gewinnen zu können, deshalb an dieser Stelle nochmal ein Hinweis darauf.

LC-Power ist bekannt für seine preislich attraktiven Netzteile, hat aber nach Gehäusen aowie Gaming-Zubehör wie Tastaturen und Mäusen in diesem Jahr auch Monitore in sein Angebot aufgenommen. Diese sollen sich durch geschwungene Displays, hohe Bildwiederholfrequenzen und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen.

Die LC-Power Monitore basieren alle auf schnellen und leicht gebogenen VA-Panels von Samsung. Der LC-M24-FHD-144-C mit einer Größe von 23,6 Zoll unterstützt Bildwiederholraten von 144 Hz auf seinem 16:9-Display sowie eine Bildschirmauflösung von 1920×1080 Pixel. Der Krümmungsradius ist bei allen Modellen mit 1800R ebenso gleich wie die Reaktionszeit von 4 Millisekunden.

Für die Teilnahme am Weihnachtsgewinnspiel mit LC-Power müssen zwei Fragen zum LC-M24-FHD-144-C Curved-Monitor beantwortet werden und schon seid ihr dabei! Das Gewinspiel läuft nur noch bis einschließlich Neujahr, den 1.1.2020. Allen Teilnehmern viel Glück!

