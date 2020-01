Radeon RX 5800, 5900 & 5950 (XT) aufgetaucht

Die Website der EEC in Osteuropa ist immer mal wieder eine interessante Quelle neuer Produkte und jetzt wurden dort bislang noch nicht angekündigte, aber vielfach mit Spannung erwartete High-End Grafikkarten von AMD gefunden. Der in Hongkong ansässige Hersteller AFOX hat dort nämlich Radeon RX 5800 XT, RX 5900, RX 5950 und RX 5950 XT registriert.

AMD-Chefin Lisa Su hatte kürzlich erst auf der CES in Las Vegas bestätigt, dass eine High-End ‚Navi‘ Grafikkarte kommen wird, aber noch keine Details verraten. Nun also hat der hierzulande weitgehend unbekannte Hersteller AFOX Namen genannt.

Die AFOX Radeon RX 5800 XT, RX 5900, RX 5950 und RX 5950 XT sind neben bekannten Modellen der Radeon RX 5700, 5600 und 5500 Serien gelistet in einem Eintrag auf der Website der „Eurasian Economic Commission“ (EEC) in Russland, einem Teil der eurasischen Wirtschaftsunion, bei der Hersteller ihre Produkte registrieren für die Zulassung zum Verkauf. AFOX als Anbieter sowohl von AMD Radeon als auch Nvidia GeForce Grafikkarten bietet diese auf seiner eigenen Website allerdings bislang noch nicht an. Auf Seiten von AMD sind dort lediglich ältere Modelle bis hin zur Radeon RX 580 zu finden.

Die Registrierung bei der EEC könnte zum Einen bedeuten, dass AFOX bald auch in Osteuropa seine Grafikkarten verkaufen will, und zum Anderen, dass Radeon RX 5800 XT, RX 5900, RX 5950 und RX 5950 XT geplant sind. Allerdings könnten diese Namen auch nur Platzhalter sein für eventuell später kommende Modelle.

