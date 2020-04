„Assassin’s Creed II“ kostenlos

Die „Assassin’s Creed“ Reihe ist eine der erfolgreichsten Spiele-Serien für PC und Konsolen und jetzt bietet Ubisoft den zweiten Teil kostenlos zum Download an. „Assassin’s Creed II“ wird von vielen als einer der besten Teile dieser Reihe angesehen und spielt in Italien zu Zeiten der Renaissance, nachdem der erste Teil noch im mittelalterlichen Palästina stattfand.

Anzeige

Die Handlung beginnt unmittelbar nach dem Ende des ersten Teils. Desmond Miles flieht mit Lucy Stillman aus dem Abstergo-Gebäude in ein Versteck der Assassinen, wo er mit Hilfe des weiterentwickelten „Animus 2.0“ Lebensabschnitte des Assassinen Ezio Auditore da Firenze durchleben muss, der im späten 15. Jahrhundert zur Zeit der Renaissance in Italien lebte. Ezios Vater ist der Direktor des internationalen Bankhauses in Florenz, insgeheim Assassine und Vertrauter von Lorenzo il Magnifico und erledigt für ihn diverse Geheimaufträge (Quelle).

„Assassin’s Creed II“ kann über Ubisofts Plattform Uplay kostenlos zur eigenen Spiele-Bibliothek hinzugefügt und heruntergeladen werden. Dies ist noch bis Freitag Abend, den 17. April, umsonst möglich, danach wird wieder ein regulärer Preis aufgerufen. Habt ihr das Spiel aber einmal hinzugefügt, gehört es euch und bleibt auch danach noch kostenlos spielbar.

Quelle: Ubisoft