Xiaomi Redmi AirDots 2 und weitere Kopfhörer sind reduziert

Aktuell gibt es einige Angebote für diejenigen, die nach einem neuen TWS-Kopfhörer (True Wireless) komplett ohne Kabelverbindungen suchen. Natürlich kann man sich da auch hierzulande umsehen, wer aber einem Import nicht abgeneigt ist, dieses Jahr fallen die Einfuhrumsatsteuern ja noch nicht direkt ab dem ersten Euro an, erblickt derzeit einige Deals.

Anzeige

So hat unser Partnershop GearBest derzeit die Xiaomi Redmi AirDots 2 für 14,53 Euro im Angebot. Diese In-Ear-Kopfhörer setzen auf Bluetooth 5.0 und wiegen jeweils nur 4,1 g. Sie erreichen Laufzeiten von ca. 4 Stunden und sind über ihr Ladecase zweimal aufladbar, bevor ihr an den Netzstrom müsst. Pro Earbud ist eine Kapazität von 43 mAh angegeben. Die Charging-Box kommt auf 300 mAh. Die Maße der Earbuds liegen bei 26,65 x 16,4 x 21,6 mm. Das Case misst wiederum 62 x 40 x 27,2 mm. Aufgeladen wird das Case leider noch via Micro-USB.

Im Lieferumfang der Redmi AirDots 2 findet ihr neben Kopfhörern und Lade-Case auch noch drei Aufsätze in S, M und L sowie eine Kurzanleitung. Hier handelt es sich also um eine günstige True-Wireless-Lösung, die für den Alltag eventuell durchaus in Ordnung gehen könnte.

Dann wären da auch noch die Xiaomi AirDots Pro 2 oder auch Air 2. Hier liegt der Preis etwas höher – bei 37,49 Euro. Dafür bieten die Kopfhörer jedoch auch mehr, denn sie unterstützen nicht nur den Bluetooth-Codec SBC, sondern auch LHDC und AAC. Die Akkulaufzeit soll bei vier Stunden liegen – 14 Stunden, wenn man die Aufladungen über das Case einrechnet. Generell werden hier mehr Features geboten, denn über die Touch-Bedienflächen könnt ihr beispielsweise Sprachassistenten aufrufen. Die 14,2 mm großen Treiber sollten auch einen deutlich besseren Sound bieten.

Im Lieferumfang der Xiaomi AirDots 2 Pro findet ihr neben Kopfhörern und Case auch ein Ladekabel für USB Typ-C plus eine Anleitung. Wechselbare Aufsätze gibt es aufgrund des abweichenden Designs in diesem Fall nicht. Abermals wird die Verbindung zu mobilen Endgeräten via Bluetooth 5.0 hergestellt. Dank ENC werden zudem bei Telefonaten Umgebungsgeräusche effizient unterdrückt.

Sollten euch die beiden True-Wireless-Earbuds von Xiaomi und Redmi weniger interessieren, so haben wir bei GearBest noch ein paar andere Kopfhörer herausgesucht, die aktuell rabattiert sind. Wie immer empfiehlt es sich aber natürlich die Preise zu vergleichen und abzuwägen, wo die eigenen Ansprüche liegen. Die weiteren Modelle sind noch ein Stück günstiger, da gilt es also zu überlegen.

Ausgewählte Kopfhörer-Angebote bei GearBest: