Radeon RX 6900 XT im Benchmark gefunden

Die neue Radeon RX 6900 XT kommt diese Woche in den Handel und dann werden auch die ersten unabhängigen Testberichte erscheinen, aber jetzt ist das neue „Big Navi“ Flaggschiff von AMD bereits in der Online-Datenbank des Spiels „Ashes of the Singularity“ gefunden worden. Dabei bleibt diese Grafikkarte allerdings minimal hinter der Konkurrenz von Nvidia zurück.

Die AMD Radeon RX 6900 XT kommt in diesem Spiele-Benchmark mit einem Intel Core i7-8700K Prozessor auf 10.100 Punkte bei im Durchschnitt 102 Bildern pro Sekunde, während der selbe Anwender mit seinem System in gleichen Einstellungen und einer GeForce RTX 3090 10.400 Punkte bzw. 105 Bilder pro Sekunde erreicht. Außerdem wurde hier auch noch eine GeForce RTX 3080 getestet und diese kommt auf 10.300 Punkte bzw. 104 Bilder pro Sekunde, d.h. beide Nvidia-Grafikkarten liegen etwas über der Radeon RX 6900 XT.

Allerdings sind dies nur die Ergebnisse bei FullHD-Auflösung, nämlich in der Voreinstellung „Crazy_1080p“ von „Ashes of the Singularity“. Damit ist das Spiel eher CPU-limitiert und kann das Potenzial der neuen High-End Grafikkarten kaum ausnutzen. Hier wären 4K-Auflösung oder vielleicht sogar 8K eher ausschlaggebend, aber einen solchen Vergleich werden wir in Kürze ohnehin bekommen von unabhängigen Testberichten.

AMD Radeon RX 6000 Serie (Stand: 29.10.2020) Radeon RX 6900 XT RX 6800 XT RX 6800 GPU Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Compute-Units 80 72 60 Stream/Shader 5120 4608 3840 Ray Accelerators 80 72 60 Textur-Einheiten 320 288 240 ROPs 128 128 96 Game-Takt 2015 MHz 2015 MHz 1815 MHz Boost-Takt 2250 MHz 2250 MHz 2105 MHz Infinity Cache 128 MByte Speicher 16 GByte GDDR6 RAM-Interface 256 bit RAM-Speed 16 Gbit/s Bandbreite 512 GByte/s Total Board Power 300 Watt 300 Watt 250 Watt Preis $999 $649 $579 Erhältlich 8.12. 18.11. 18.11.

Quelle: TUM_APISAK @ Twitter