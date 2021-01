„Jurassic World Evolution“ diese Woche gratis

Nach der Weihnachtsaktion mit täglich neuen Games geht es im EPIC Games Store weiter mit den wöchentlichen Gratisspielen. Derzeit kann man dort „Jurassic World Evolution“ kostenlos herunterladen, die vor etwas mehr als zwei Jahren erschienene Wirtschaftssimulation auf Basis des Films „Jurassic World“ und dessen Fortsetzung „Jurassic World: Das gefallene Königreich“.

„Jurassic World Evolution“ erlaubt dem Spieler, einen eigenen Freizeitpark im Stile von Jurassic World zu errichten, sowohl mit Besucherattraktionen als auch mit Forschungseinrichtungen. Das Spiel spielt auf sechs Inseln, dem Las-Cinco-Muertes-Archipel und auf Isla Nublar, beides fiktive Inseln bzw. Inselgruppen, die teils schon aus den Filmen bekannt sind. Das Ziel des Spiels ist die Konstruktion eines Dinosaurierparks mit 5 Sternen in der Gesamtbewertung, der sich über alle Inseln erstreckt.

Einen Großteil des Spiels machen die lebendigen Dinosaurier aus, die der Spieler in Gehegen ausstellt. In der Standard-Edition stehen 38 zur Verfügung, aber in der Deluxe-Edition sowie durch Erweiterungen gibt es noch mehr Dinosaurierarten.

Der Spieler baut sich einen eigenen Freizeitpark bestehend aus Dinosaurier-Gehegen, Forschungseinrichtungen und Freizeitparkgebäude, wie z.B. Souvenirläden, Kioske und Essbuden. Dabei muss er ein Gleichgewicht zwischen drei Zweigen der Parkentwicklung halten:

Sicherheit: Das Verhindern von Dinosaurier-Ausbrüchen oder, dass Menschen verletzt werden.

Unterhaltung: Der Besitz von vielen Dinosauriern und Unterhaltungsgebäuden

Wissenschaft: Die Erforschung möglichst vieler Dinosaurierarten.

Dabei muss der Spieler Missionen erfüllen, Rohstoffe und Geld bekommen sowie Fossile ausgraben, um daraus neue Geninformationen zu bekommen, die benutzt werden um neue Dinosaurier zum Leben zu erwecken.

Der Spieler wird von verschiedenen Personen, aus den Filmen, durch das Spiel geleitet, z.B. von Dr. Ian Malcolm aus den älteren Jurassic-Park-Teilen, oder Owen Grady. Auch andere Charaktere treten im Verlauf des Spiels auf, die verschiedene Zweige innerhalb des Parkes repräsentieren. Jeder dieser Charaktere versucht seine persönlichen Ziele dem Spieler nahezubringen und ihn von deren Umsetzung zu überzeugen, was unterschiedliche Resultate bei der Entwicklung des Parks erzielt. Umgesetzt wird das ganze von verschiedenen Aufträgen der Personen, die erfüllt werden müssen, um neuen Inhalt freizuschalten. Je nachdem, welche Aufträge man erfüllt, verbessert oder verschlechtert sich der Ruf des Spielers bei entsprechenden Personen. [Quelle: Wikipedia]

„Jurassic World Evolution“ wird noch bis diesen Donnerstag, den 8. Januar kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten, aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

