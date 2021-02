AMD Radeon RX 6700 XT: Vorstellung am 3. März 2021

AMD wird am 3. März 2021 seine neue Grafikkarte, die Radeon RX 6700 XT vorstellen. Bisher hat der Hersteller zwar nur allgemein den Termin angesetzt und eine neue GPU in Aussicht gestellt, es wäre aber eine extreme Überraschung, wenn wir da etwas anderes als besagte RX 6700 XT zu sehen bekämen. Im Teaser sieht man jedenfalls bereits ein Modell mit zwei Lüftern, drei Anschlüssen für DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1. USB-C scheint nun nicht mehr an Bord zu sein.

Die AMD Radeon RX 6700 XT soll sich an die Mittelklasse richten und direkt mit etwa der GeForce RTX 3060 konkurrieren. Leider kennen wir die technischen Daten noch nicht. Es könnten 40 Compute Units und 2.560 Stream-Prozessoren (SPs) an Bord sein. Was den GDDR6-RAM betrifft, so dürfte es von Partnern wohl Modelle mit 12 GByte geben. Die offizielle Präsentation startet am 3. März um 17 Uhr, dann werden wir da Genaueres hören.

Auch die Vorstellung einer abgespeckten RX 6700 ist möglich, welche dann 2.048 Stream-Prozessoren und 32 Compute Units einsetzen könnte. Der Markt für Grafikkarten ist da aktuell ja ein schwieriges Feld, da es extreme Lieferengpässe gibt. Bleibt zu hoffen, dass da bald Besserung einkehrt.

Quelle: AMD (Twitter)