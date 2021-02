„Final Fantasy VII Remake“ und mehr im März 2021 via PlayStation Plus gratis

Sony hat bestätigt, welche Titel via PlayStation Plus im März 2021 für Abonnenten kostenlos zur Verfügung stehen. Dabei hat man sich dieses Mal einen dicken Fisch geangelt: „Final Fantasy VII Remake“ wird mit von der Partie sein. Das passt dazu, dass im Rahmen der State of Play, eines kleinen Online-Events, ein Upgrade für die PS5 bestätigt wurde. Letzteres erscheint im Juni 2021.

Anzeige

Schob ab dem 2. März 2021 können Abonnenten von PlayStation Plus „Final Fantasy VII Remake“ ihrer Bibliothek hinzufügen und das Spiel fortan nutzen, solange ein aktives Abonnement von PS Plus besteht. Leider gibt Sony einen Hinweis mit auf den Weg: Das Next-Generation-Upgrade im Juni 2021 wird sich leider nicht für diese Version beanspruchen lassen. Es bleibt aber nicht allein bei diesem Titel.

Zusätzlich spendiert Sony auch noch das Rätselspiel „Maquette“ für die PlayStation 5 sowie das Survival-Spiel „Remnant: From the Ashes“. Und für Fans von Virtual Reality, da wurde ja just ein neues Headset bestätigt, hagelt es noch „Farpoint“. Alle Spiele sind bis zum 5. April 2021 verfügbar. Hinweis: Auch das Multiplayer-Spiel „Destruction AllStars“ könnt ihr bis dahin noch mitnehmen.

Denkt noch rechtzeitig daran, die Spiele aus dem Februar 2021 eurer Sammlung hinzuzufügen. Dann könnt ihr sie auch später noch abrufen – solange ihr ein Abonnement für PS Plus unterhaltet.

Quelle: PlayStation Blog