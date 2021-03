Medion Akoya E66017: Desktop-PC ab 8. März 2021 bei Aldi Nord

Medion schiebt ab dem 8. März 2021 einen Desktop-PC zum Discounter Aldi Nord ins Angebot. Der Medion Akoya E66017 kostet 569 Euro und soll insbesondere Home-Office-Nutzer abholen. Wer den PC nicht abholen kann oder möchte, kann ihn auch dank „Aldi liefert“ kostenlos liefern lassen. Der Medion Akoya E66017 nutzt unter anderem einen Intel Core i5-10400F, 8 GByte DDR4 RAM und eine Nvidia GeForce GT 1030.

Für Speicherplatz sorgt ein SSD mit 512 GByte Kapazität. Auch Schnittstellen wie Wi-Fi 6 sind bereits an Bord. Im Lieferumfang liegen direkt Maus und Tastatur bei. Auch optisch soll dieser Desktop-Rechner dabei etwas hermachen, wie man anhand des Stoff-Überzugs für die Vorderseite erkennt. Solltet ihr nun an diesem Rechner Interesse haben, dann findet ihr unten noch einmal die wichtigsten, technischen Daten.

Technische Ausstattung und Daten des Medion Akoya E66017:

– Intel Core i5-10400F Prozessor (2,90 GHz, bis zu 4,30 GHz, 6 Kerne, 12 Threads und 12 MB Intel Smart Cache)

– NVIDIA GeForce GT 1030

– 512 GB PCIe SSD

– 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher

– Intel Wi-Fi 6 AX200

– Netzwerk Controller Gigabit LAN (10/100/1.000 Mbit/s)

– Betriebssystem: Windows 10 Home

– Kostenlose Testversion für Microsoft 365 – Auf diesem PC ist eine 30-Tage-Testversion für Microsoft 365 Neukunden vorinstalliert.

– McAfee LiveSafe –kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert.

– Anschlüsse: Front: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Mikrofon, 1 x Kopfhörer / Rück: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI® 2.0b, 1 x DVI-D / Audio: 1 x Front Line Out, 1 x Mic In / Center / Subwoofer Line Out, 1 x Line In / Rear Line Out

– Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: 16,5 x 38,1 x 38,6 cm / 7,75 kg

– Lieferumfang: PC, Kabelgebundene Maus und Tastatur, Netzkabel, Garantiebooklet

– Preis: 569 Euro

Quelle: Pressemitteilung