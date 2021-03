AMD Radeon RX 6700 XT: Neue Big-Navi-Grafikkarte offiziell vorgestellt

AMD hat wie erwartet seine neue Grafikkarte Radeon RX 6700 XT vorgestellt. Das neue Big-Navi-Modell konkurriert in der Mittelklasse direkt mit der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Bisher kennen wir nur den US-Preis, welchen AMD mit 469 US-Dollar beziffert hat. Die Verfügbarkeit wird in ca. zwei Wochen gegeben sein. Zumindest gilt das in der Theorie, denn es ist mit einem enormen Andrang und Lieferengpässen zu rechnen.

Anzeige

Der Hersteller bewirbt seine neue Radeon RX 6700 XT als Karte für 1440p-Gaming mit hohen Framerates. Als Basis dient die Navi-22-GPU. Sie arbeitet mit 40 Compute-Units und wiederum 64 Shadern pro Unit, was insgesamt dann 2.560 Shadereinheiten bzw. Stream-Prozessoren ergibt, wie AMD sie nennt. Das entspricht der Hälfte dessen, was das Flaggschiff, die Radeon RX 6900 XT mit voller Navi-21-GPU bietet.

Die neue 6700 XT legt einen Basis-Takt von 2.321 MHz an, kann aber in Spielen bis auf 2.424 MHz gehen. Im Boost-Modus seien es laut AMD sogar 2.581 MHz. Das sind hohe Taktraten, die über bisherigen Modellen der neuen Big-Navi-Serie stehen. Auch der Infinity Cache bleibt erhalten, beträgt aber nur noch 96 MByte statt 128 MByte wie bei den großen Brüdern. Auch die Speicheranbindung erfolgt nun nicht mehr mit 256-, sondern im Falle der 6700 XT nur noch mit 192-bit. Als Takt sind 2 GHz angegeben. 12 GByte GDDR5-RAM kommen zum Einsatz.

Als maximale Verlustleistung sind 200 Watt (TDP) für die Grafikkarte angegeben. AMD empfiehlt die Kombination mit Netzteilen mit mindestens 650 Watt. Die Stromversorgung wird über je einen zusätzlichen 8- und 6-Pin-Anschluss garantiert. Im Handel soll die neue AMD Radeon RX 6700 XT nun ab dem 18. März zu finden sein. Auch Custom-Designs sind neben der Referenzversion geplant.

AMD Radeon RX 6700 XT – Technische Daten

Compute Units: 40

Base Frequency: 2321 MHz

Boost Frequency: Up to 2581 MHz

Game Frequency: Up to 2424 MHz

Ray Accelerators: 40

Peak Pixel Fill-Rate: Up to 165.2 GP/s

Peak Texture Fill-Rate: Up to 413 GT/s

Peak Half Precision Compute Performance: 26.43 TFLOPs

Peak Single Precision Compute Performance: 13.21 TFLOPs

ROPs: 64

Stream Processors: 2560

Texture Units: 160

Infinity Cache: 96 MB

Max Memory Size: 12 GB

Memory Type: GDDR6

Memory Interface: 192-bit

Memory Bandwidth: Up to 384 GB/s

Supported Rendering Format: HDMI 4K Support, 4K H264 Decode, 4K H264 Encode, H265/HEVC Decode, H265/HEVC Encode, AV1 Decode

Connectivity: DisplayPort 1.4 with DSC, HDMI (4K120Hz/8K60Hz VRR as specified in HDMI 2.1)

Dimensions: Length 267 mm, Slot Size 2 slots

Additional power connector: 8 pin + 6 pin

Quelle: AMD