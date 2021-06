Professionelle Übersetzungen per App bei Linguation

Mit der Übersetzungs-App von Linguation ist es möglich, professionelle Übersetzungen rund um die Uhr bequem am Handy zu bestellen – und das für nahezu jede Sprache und jeden Fachbereich. Erfahren Sie hier, wie die App funktioniert und wie professionell der Service ist, der dahintersteckt.

Anzeige

Unkomplizierte Bedienung der Linguation Übersetzungs-App

Das Prinzip der App an sich ist denkbar simpel: Man lädt das Dokument, welches man übersetzen lassen möchte, zunächst in die App hoch. Dies funktioniert für fast alle Dateiformate, sodass man sich ein lästiges Konvertieren erspart. Auch, wenn man das Dokument, das man übersetzt haben möchte, nur in Papierformat vorliegen hat, ist es mit einigermaßen neuen Handymodellen kein Problem, dieses einfach über eine integrierte Kamerafunktion einzuscannen – leider ist dies (noch) nicht direkt über die App möglich, stellt aber kaum einen größeren Mehraufwand dar. Ist das Dokument hochgeladen, wählt man die benötigte Ausgangs- und Zielsprache und gibt an, um welche Art von Dokument es sich handelt (zum Beispiel eine juristische Fachübersetzung oder ähnliches). Im nächsten Schritt ermittelt der Preisrechner umgehend ein individuelles Angebot, welches genau auf die angegebenen Wünsche zugeschnitten ist. Ist man von diesem und dem damit verbundenen Liefertermin überzeugt, kann man umgehend bestellen und bequem und sicher bezahlen, zum Beispiel mit PayPal. Über ein integriertes Translation-Tracking-System ist der Fortschritt der Bestellung dann einsehbar, die professionelle Übersetzung des Dokuments wird per E-Mail zugestellt.

Zusätzlicher Beglaubigungs- und Expressübersetzungsservice

Linguation bietet einige zusätzliche Services an und funktioniert somit als vollwertiges Online-Übersetzungsbüro. So kann man alle Übersetzungen auch per Expressverfahren bestellen. Braucht man die Übersetzung dringend, zum Beispiel, weil man diese zu einer bestimmten Deadline bei einer Behörde einreichen muss, weist das System dem Auftrag Priorität zu, sodass er vorrangig bearbeitet und damit schneller ausgeliefert wird.

Auch eine Beglaubigung der Übersetzung ist bei Linguation möglich. Dabei handelt es sich um eine Bestätigung durch den/die Übersetzer/in, dass das Dokument mit dem Original übereinstimmt, in Deutschland sind jedoch nur vereidigte Übersetzer/innen hierzu befugt. Linguation vergibt den Auftrag dann an solche vereidigten Übersetzer/innen und stellt Ihnen die beglaubigte Übersetzung anschließend im Original per Post an die hinterlegte Adresse zu.

Wer steckt hinter der Übersetzungs-App?

Die Übersetzungs-App Linguation gehört zum gleichnamigen Unternehmen, einem jungen Übersetzungsdienstleister aus München, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Übersetzungen für möglichst alle Arten von Dokumenten und die verschiedensten Sprachen anzubieten. Dabei setzt die Übersetzungsagentur auf effizienten Online-Service: Ein weltweites Netzwerk an professionellen Übersetzer/innen, welche ein dreistufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen müssen, um ihre Qualifikationen nachzuweisen, arbeitet remote für die Übersetzungsagentur, welche durch einen eigens erstellten Preisrechner und bequeme Online-Services faire Konditionen für professionelle Leistungen bietet. Weil sich das Unternehmen auf ebensolche Online-Übersetzungen konzentriert, wurde eine App entwickelt, mit welcher man in jeder Situation einfach eine Übersetzung in Auftrag geben kann.

Wie zuverlässig ist Linguation?

Bei dem Online-Übersetzungsbüro handelt es sich um ein seriöses, ins Handelsregister eingetragene Unternehmen, das sich durch Transparenz und jederzeit per Mail, Chat oder Telefon erreichbare Mitarbeiter/innen auszeichnet. Um professionelle Übersetzungen zu garantieren, prüft Linguation seine Übersetzer/innen durch ein dreistufiges Bewerbungsverfahren auf die in ihre Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau. Jeder Auftrag erhält zudem ein abschließendes, unabhängiges Lektorat, sodass man sich auf einwandfreie Ergebnisse verlassen kann. Das Online-Übersetzungsbüro ist also eine hervorragende Anlaufstelle für professionelle Übersetzungen zu günstigen Konditionen – und per App ist die Bestellung besonders unkompliziert.

Fazit: Professionelle Übersetzungen per App zu fairen Preisen

Die Linguation App ist einfach zu bedienen und funktioniert sehr userfreundlich, lediglich eine integrierte Scanfunktion wäre eventuell noch wünschenswert. Hinter der App steckt ein professioneller Online-Übersetzungsdienstleister, der mit seriösen Übersetzer/innen für verschiedenste Sprachen und Fachbereiche zusammenarbeitet. Ansprechpartner/innen sind jederzeit verfügbar, alle Services lassen sich jedoch bequem über die App innerhalb nur weniger Minuten in Anspruch nehmen. Die Übersetzungs-App von Linguation ist also allen zu empfehlen, die beispielsweise viel auf Reisen sind oder im Ausland leben und so öfter Übersetzungsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Die App ist über den Google Play Store und den iOS App Store verfügbar.