Philips Momentum 559M1RYV: Erster Gaming-Monitor „Designed for Xbox“

Unter der Marke Philips erscheint hierzulande nun der neue Monitor Philips Momentum 559M1RYV. Hinter der Marke steckt im Bereich Monitore mittlerweile MMD. Letztere werben nun damit, dass der neue Gaming-Monitor das erste Exemplar seiner Art sei, das mit der Kennzeichnung „Designed for Xbox“ beworben werden dürfe. Dafür habe man mit Microsoft kooperiert. Entsprechend will man mit de 55 Zoll großen Monitor nicht nur PC-Gamer, sondern auch Besitzer der neuen Xbox Series X|S abholen.

Anzeige

So bringt der Philips Momentum 559M1RYV nicht nur eine übergroße Diagonale mit, sondern löst auch mit 4K auf und unterstützt HDR10 bzw. ist nach VESA DisplayHDR 1000 zertifiziert. Es werden also sehr hohe Helligkeiten erreicht, was für die HDR-Darstellung ein wichtiger Faktor ist. Dennoch ist die Qualität schwer einzuschätzen, da wir nichts Genaues zu den Dimming-Zonen wissen. Ebenfalls bringt der Monitor 144 Hz für PC-Games mit bzw. kann mit Konsolenspielen mit 120 Hz verwendet werden. Als Schnittstelle ist HDMI 2.1 an Bord, sodass auch VRR verwendet werden kann. Ein VA-Panel dient als Basis des Monitors

Wie die Fotos zeigen, ist auch eine Soundbar von Bowers & Wilkins direkt integriert. Der Philips Momentum 559M1RYV bietet zudem Ambiglow als Hintergrundlicht. Weitere Monitore der Reihe „Designed for Xbox“ möchte MMD später ebenfalls noch veröffentlichen, so der Hersteller. Im Handel soll das erste Exemplar, eben der Philips Momentum 559M1RYV ab August 2021 zu haben sein. Der Preis beträgt 1.419 Euro und liegt damit auch schon auf dem Niveau von hochwertigeren TVs mit identischer Diagonale.

MMD nennt als weitere Eckdaten noch eine Reaktionszeit von 4 ms (GtG) sowie einen Kontrast von 4.000:1. Die offizielle Produktseite des Philips Momentum 559M1RYV mit weiteren Details ist hier zu finden.

Quelle: Pressemitteilung