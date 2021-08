be quiet! Pure Power 11 FM im Praxistest

Anzeige

Wohl kein Netzteilhersteller ist so auf dem Markt etabliert mit immer neuen Innovationen wie die Firma be quiet! So gibt es für fast jeden Fall das passende Gerät, wie hier die einfache, stabile Serie zum attraktiven Preis: Die Essential-Produktlinie.

In der inzwischen elften Auflage ist die Pure Power Serie auf den Markt erhältlich mit Modellen von 300 bis 750 Watt und mit und ohne Kabelmanagement.

Im Review haben wir uns das 650-Watt-Modell mit vollen Kabelmanagement, das Pure Power 11 FM, genauer angesehen, das für rund 90 Euro im Handel verfügbar ist.

Übersicht

Das Netzteil kommt im Faltkarton mit Standardzubehör: