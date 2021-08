„Rebel Galaxy“ derzeit gratis bei Epic Games

Diese Woche gibt es nur ein Gratis-Spiel im Epic Games Store, nachdem es in den letzten paar Wochen zwei kostenlose Games waren. Bis nächsten Donnerstag ist „Rebel Galaxy“ gratis zu haben, eine Weltraumhandels- und Kampfsimulation für Einzelspieler im Space-Western-Stil. Das Spiel wurde überwiegend positiv bewertet, als es vor einigen Jahren erschien.

„Rebel Galaxxy“ wurde vom (damals) Zwei-Personen-Studio Double Damage Games entwickelt und veröffentlicht. Es erschien am 20. Oktober 2015 für Microsoft Windows und OS X. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 folgten im Januar 2016. Ein Prequel des Spiels, „Rebel Galaxy Outlaw“, wurde am 13. August 2019 im Epic Games Store und später für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und am 22. September 2020 auf Steam veröffentlicht.

Das Spiel bietet Weltraumschlachten mit Großkampfschiffen in einem zufällig generierten Universum. Während Computer-gesteuerte Kampfflugzeuge und Kanonenschiffe zu dreidimensionalen Manövern fähig sind, sind der Spieler und andere Großkampfschiffe auf eine zweidimensionale Bewegungsebene beschränkt. Der Kampf konzentriert sich darauf, Breitseiten zu verwenden, um feindliche Schiffe anzugreifen und zu besiegen. Ähnlich wie bei früheren Raumflugsimulator-Spielen wie „Freelancer“ können die Spieler verschiedene Aktivitäten wie Piraterie, Handel oder Kopfgeldjagd ausüben neben dem Abschließen von Story-Missionen, um die Handlung voranzutreiben. [Quelle: Wikipedia]

„Rebel Galaxy“ ist noch bis Donnerstag, den 19. August 2021 kostenlos zum Download im Epic Games Store zu bekommen, nachdem es bislang 16 Euro gekostet hat. Einmal bestellt, gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games