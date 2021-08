PEAQ PMO G270-CQK: Gaming-Monitor der Eigenmarke von Media Markt & Saturn startet

PEAQ ist die Eigenmarke von Media Markt und Saturn. Unter ihrem Banner vertreiben die beiden Elektronik-Ketten beispielsweise HiFi-Systeme, Bluetooth-Lautsprecher oder z. B. Internet- und DAB+ Radios. Doch auch Monitore sind unter der Marke PEAQ zu haben. Dazu zählt nun auch der neue Gaming-Monitor PEAQ PMO G270-CQK, welcher für wenig Geld viel Technik bieten soll.

So fallen für den Monitor 299 Euro an. Dafür erhalten Käufer einen Gaming-Monitor mit 27 Zoll Diagonale, WQHD als Auflösung und 165 Hz Bildwiederholrate. Man wirbt auch mit einer Reaktionszeit von nur 1 ms sowie Unterstützung für AMD FreeSync Premium. Der PEAQ PMO G270-CQK ist entspiegelt und lässt sich um -5° bis 20° neigen sowie zusätzlich in der Höhe verstellen. Es handelt sich hier um einen Curved-Monitor mit einer Krümmung von 1500R.

Als Anschlüsse weisen Media Markt und Saturn zweimal DisplayPort 1.2, einmal USB 2.0, einmal Kopfhörer und einmal HDMI 2.0 aus. Das i-Tüpfelchen wäre hier natürlich HDMI 2.1 gewesen, denn dann wäre der Screen möglicherweise auch für Besitzer einer Xbox Series X|S oder PlayStation 5 eine Alternative gewesen. Bedenkt man den Verkaufspreis, denn war aber auch nicht unbedingt davon auszugehen.

Wer Interesse an dem neuen Gaming-Monitor hat, der findet ihn bereits bei Media Markt hier gelistet. Auch Saturn führt den Bildschirm bereits an dieser Stelle zur Bestellung auf.

