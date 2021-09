PlayStation Showcase 2021: Infos zu neuen PS5-Spielen am 9. September 2021

Sony hat für den 9. September 2021, also den nächsten Donnerstag, einen PlayStation Showcase angekündigt. An jenem Datum möchte man Neuigkeiten zu kommenden Spielen für die PlayStation 5 verraten. Möglich ist also, dass es z. B. neues Gameplay-Material zu „Horizon Forbidden West“ zu sehen geben könnte. Sony bedankt sich generell für die Geduld der Spieler. Nun wolle man jedoch Neues präsentieren.

Anzeige

Was genau das sein wird, verrät Sony aber eben noch nicht. Möglich sind also auch komplette Neuankündigungen. Der Showcase soll sich über ca. 40 Minuten erstrecken und etwa Neuigkeiten der hauseigenen PlayStation Studios bündeln, zu denen beispielsweise Naughty Dog, Guerilla Games und Insomniac zählen. Auch externe Entwickler sollen aber zu Wort kommen. Da die Veröffentlichung des PS5-Exklusivspiels „Deathloop“ naht, sehen wir da also ja vielleicht auch etwas Neues.

Sony stellt vorab bereits klar, dass es keine Neuigkeiten zur nächsten PlayStation VR geben werde. Wer sich darauf gefreut hatte, sollte also leider erst einmal weiter abwarten. Die Präsentation wird es als Stream sowohl via Twitch als auch über den offiziellen PlayStation-Kanal bei YouTube zu sehen geben.

Quelle: PlayStation Blog