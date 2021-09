Oppo stellt ColorOS 12 vor: Neue Oberfläche für Smartphones & Tablets basiert auf Android 12

Oppo hat heute in China seine neue Oberfläche ColorOS 12 vorgestellt. Sie soll in Zukunft nicht nur auf Oppos eigenen Smartphones werkeln, sondern auch für mobile Endgeräte von OnePlus und realme zum Einsatz kommen. Das ist der Fall, da OnPlus und realme, genau wie Oppo, zum BBK-Konzern gehören. ColorOS 12 basiert natürlich auf Android 12. Somit werden generell die Optimierungen dieser Version übernommen. Wie es für Hersteller üblich ist, so ergänzt Oppo aber natürlich auch seinen eigenen Dreh mit neuen Funktionen.

Beispielsweise hat Oppo neue und flüssigere Animationen, neue Icons und Avatar-Emoji namens Omoji eingeführt. Zudem wurden die Abstände der Icons optimiert, um mehr Informationen klar anzuzeigen. Texte sollen höheren Kontrast aufweisen und leichte Schatten erhalten, damit die Lesbarkeit steigt. Apps lassen sich zudem einfacher in mehreren Anzeige-Modi starten, etwa als kleine oder Fullscreen-Fenster.

Zudem führt Oppo für ColorOS die Smart Sidebar 2.0 mit sechs neuen Tools ein. Über jene lässt sich etwa direkt Musik abspielen. Auch besteht die Möglichkeit im E-Commerse-Preise zu vergleichen. Cross-Screen-Connection wiederum erlaubt die direktere Vernetzung von PC und Smartphone. Am Rechner können dann direkt Dateien vom Phone per Drag & Drop herübergezogen werden oder Dokumente, die auf dem mobilen Endgerät gespeichert sind, überarbeitet werden.

Unter ColorOS 12 soll sich auch die allgemeine Systemleistung erhöhen. Dafür setzt man etwa auf die Quantum Animation Engine. Neue Sicherheitsfunktionen schicken Benachrichtigungen, wenn Apps im Hintergrund auf Mikrofon, Kamera und Standort zugreifen. Zudem entfernt ColorOS 12 aus Bildern und Videos auf Wunsch vor dem Teilen alle Metadaten.

Bereits im Oktober 2021 will Oppo ColorOS 12 als offene Beta an das Find X3 Pro Photographer Edition verteilen. Ebenfalls im Oktober will man auch die Find X3 sowie die OnePlus 9 versorgen. Im November soll es weitergehen mit denFind X2 und Reno6. Im Dezember kommen dann schließlich die Reno5, K9, A95, A93, Ace 2 und OnePlus 8 an die Reihe. Oppo hat erklärt, man werde rund 150 Mio. Nutzer und 110 mobile Endgeräte mit ColorOS 12 versorgen.

Quelle: XDA-Developers