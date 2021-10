„PC Building Simulator“ derzeit gratis

Bei der Spieleplattform Epic Games gibt es diese Woche den „PC Building Simulator“ aktuell gratis zum Download. In diesem vor drei Jahre veröffentlichten und zuvor für 16 Euro angebotenen Simulationsspiel geht es darum, Computer zusammenzustellen und zu reparieren. Dabei führt der Spieler im Karriere-Modus eine PC-Reparaturwerkstatt.

Gleichzeit kümmert sich der Spiele im Karriere-Modus des „PC Building Simulator“ um Reparatur und Zusammenbau von Computern sowie den Kauf neuer Komponenten, Management-Aufgaben und die Installation und Arbeit mit Software. Im Spiel kommen dabei immer neue Kunden mit neuen Wünschen und zu lösenden System-Fehlern, und der Spieler schaltet durch das Erfüllen von Aufträgen neue Dinge frei und erhält Geld. Aufträge sind z.B. der Einbau und Austausch von Komponenten, die Computerreparatur und das Entfernen von Schadprogrammen.

Bei dem Bau bzw. der Reparatur steht der Spieler in der Bau-Ansicht vor einem leeren Computergehäuse, welches er mit Hardwarekomponenten wie einem Netzteil, einem Mainboard, einer Grafikkarte, einem Lüfter, einem Prozessor oder einer Festplatte versehen kann. Diese Komponenten können ein- bzw. abgeschraubt und verbaut werden und mit entsprechenden Kabeln untereinander verbunden werden. Dabei helfen eine Anleitung, die dem Spieler im Spiel zeigt was er tun soll, und eine Checkliste, die der Spieler abarbeiten soll. Auch Software kann auf dem Computer, auf dem das fiktive Betriebssystem Omega OS läuft, installiert und gewartet werden.

Einige der Komponenten sind dabei echten Herstellern wie AMD, Cooler Master, Corsair, EVGA, Gigabyte oder MSI nachempfunden und wurden lizenziert. Daneben gibt es aber auch fiktive Hersteller.

In einem freien Modus kann der Spieler ohne finanzielle und sonstige Einschränkungen von außen Computer zusammenbauen. Neulinge können den Modus „How to build a PC“ spielen, um an die Funktionen des Spiels und die grundlegenden technischen Hintergründe herangeführt zu werden. [Quelle: Wikipedia]

Der „PC Building Simulator“ ist noch bis Donnerstag, den 14. Oktober 2021 gratis zum Download im Epic Games Store zu bekommen. Einmal bestellt, gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games Store