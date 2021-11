Honor 60: Neue Smartphone-Reihe wird am 22. November 2021 vorgestellt

Es ist noch gar nicht lange her, da sind die Smartphones der Reihe Honor 50 in Deutschland auf den Markt gekommen. Im Oktober war dies der Fall. Doch schon am 22. November 2021, also am nächsten Montag, will Honor die Serie der Honor 60 vorstellen. Allerdings kommen die mobilen Endgeräte zunächst auf den chinesischen Markt. Ein internationaler Start wird später folgen.

Der CEO von Honor deutet jedenfalls im chinesischen Netzwerk Weibo bereits die Kamera-Fähigkeiten an. So hat er vielsagend einige nächtliche Aufnahmen des Sternenhimmels veröffentlicht, die sehr beeindruckend aussehen. Offenbar bringt mindestens ein Modell der Honor 60 also einen speziellen Nachthimmel-Modus mit.

Honor agiert mittlerweile unabhängig von Huawei und kann daher auch wieder den Play Store sowie die Google-Dienste vorinstallieren. Die Reihe der Honor 60 soll im Übrigen wohl drei Geräte umfassen: ein reguläres Honor 60, ein Honor 60 SE und ein Honor 60 Pro. Man darf gespannt sein, welche technischen Daten die Smartphones aufweisen und wie die Preise ausfallen. Denn auch eine spätere Veröffentlichung in Europa bzw. Deutschland ist sehr wahrscheinlich.

Quelle: Honor (Weibo)