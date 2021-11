Deutsche Telekom, Vodafone & Co. fordern Beteiligung der US-Tech-Konzerne am Netzausbau

Es ist kein Geheimnis, dass das Internet von immer mehr Menschen sowohl Zuhause als auch unterwegs immer intensiver genutzt wird. Entsprechend gibt es ausreichend Druck auf Telekommunikationsanbieter wie die Deutsche Telekom, Vodafone oder Telefónica ihre Netze auszubauen. Jene reichen nun den schwarzen Peter weiter. Sie fordern, dass US-Tech-Konzerne sich in Europa bitte an den Kosten beteiligen sollten.

Anzeige

Was verquer klingt, wird folgendermaßen begründet: Die US-Unternehmen würden mit ihren Angeboten vom Ausbau profitieren bzw. ihn erforderlich machen. Auch wenn sie aber groß daran verdienen, steuern sie nichts dazu. Das könne nicht so weitergehen. Letzten Endes dürfte die Forderung aber wohl für hochgezogene Augenbrauen sorgen: So könnten die Tech-Unternehmen entgegnen, dass die Telekommunikationsanbieter ebenfalls nur viele Verträge an Kunden vergeben können, weil die Internetnutzung durch US-Konzerne attraktiv gemacht werde.

Jedenfalls haben Geschäftsführer der Deutschen Telekom, Vodafones und vo nTelefónica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company und Swisscom eine gemeinsame Stellungnahme unterzeichnet. In ihr fordern sie, dass sich die US-Konzerne an den Ausbaukosten für 5G, Kabel und Glasfaser in Europa beteiligen, weil sie die Netze auch am stärksten belasten. Die digitale Transformation könne nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen würden.

Namen nennt man dabei nicht explizit, dürfte sich aber an Unternehmen wie Meta (ehemals Facebook), Netflix, Twitter und mehr wenden. Doch auch die EU-Mitgliedsstaaten bzw. die Regierungen kritisiert man: Etwa hätten jene die 5G-Frequenzvergaben als Cash-Cows missbraucht, was die Marktbedingungen verschärft habe.

Quelle: Reuters