Samsung stellt neues Exynos-SoC mit AMD-GPU am 11. Januar 2022 vor

Samsung hat sich mit AMD zusammengetan, um dessen Architektur RDNA 2 in mobile Endgeräte zu hieven. Genauer gesagt will man eine entsprechende Radeon-GPU in sein nächstes Exynos-SoC integrieren. Es gab aber auch schon Meldungen, laut denen die Südkoreaner aktuell wohl nur eine geringe Ausbeute erreichen. Jedenfalls wissen wir nun, wann die neuen Prozessoren vorgestellt werden: Am 11. Januar 2022 wird es so weit sein.

Anzeige

Das hat Samsung selbst via Twitter bestätigt. Man wirbt da mit dem Hashtag „#PlaytimeIsOver“. Zudem deutet man an, das Mobile Gaming revolutionieren zu wollen. Das passt, denn Samsung hatte in sozialen Netzwerken sogar schon hervorgehoben, dass der kommende Exynos 2200 mit AMD-GPU gar Ray-Tracing und auch Variable Rate Shading (VRS) beherrschen werde.

#PlaytimeIsOver. The gaming marketplace is about to get serious. Stay tuned for the next #Exynos with the new GPU born from RDNA 2. January 11, 2022. pic.twitter.com/5V547CpDkP — Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) December 30, 2021

All die Funktionen nutzen dann natürlich nur etwas, wenn sie auch ausgenutzt werden. Hier muss sich zeigen, ob Spieleentwickler anbeißen werden. Zusätzlich muss sich herausstellen, ob der Exynos 2200 mit der AMD-GPU dann schiere Leistung zulasten der Effizienz bietet, oder ob Samsung und AMD auch einen guten Kompromiss aus Performance, Abwärme und eben Effizienz finden konnten. Schließlich sollte der Chip seine Leistung dann auch möglichst lange unter Last halten können und zudem den Akku nicht zu stark belasten.

Antworten auf diese Fragen erhalten wir dann ja schon zum 11. Januar 2022.

Quelle: Samsung (Twitter)