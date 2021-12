LG Display stellt OLED.EX vor: 30 % höhere Helligkeit

LG Display, eine Tochter von LG Electronics, hat neue OLED-Panels der Reihe OLED.EX vorgestellt. Sie erreichen laut dem Hersteller eine um 30 % erhöhte Helligkeit und sollen auch langlebiger sein, als bisherige Generationen. LG Display dürfte nicht nur den Mutterkonzern mit den Panels beliefern, sondern auch Partner wie z. B. Panasonic, Philips oder Sony.

Anzeige

Wie schon die Evo-Panels von LG Display, die etwa in den OLED-TVs der Serie LG G1 zum Einsatz kommen, so setzen auch die OLED.EX auf eine Kombination aus Panel und Software, welche dann die Mehrwerte ermöglicht. Laut LG Display könnten Bildschirme mit OLED.EX nun Helligkeiten von 950 bis 970 Nits erreichen, was für die selbstleuchtende Technologie recht beeindruckend ist.

Für die verbesserte Technologie arbeitet LG Display mit Deuteriumverbindungen, wodurch sich nicht nur mehr Helligkeit, sondern auch höhere Langlebigkeit und sogar noch schlankere Displays realisieren lassen. Etwa habe man bei OLED-Displays mit 65 Zoll den Rahmen in der Dicke von 6 auf nur noch 4 mm reduzieren können.

Die Produktion der neuen OLED.EX beginnt jedoch erst im zweiten Quartal 2022. Somit dürften erste TV-Geräte, welche die Technik verwenden, frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2022 in den Handel gelangen. Der Name OLED.EX leite sich laut LG Display im Übrigen aus „Evolution“ und „eXperience“ ab. Damit wolle man verdeutlichen, dass es sich hier um den neuesten Meilenstein für die OLED-Technik handele.

Konkrete Produktankündigungen auf Basis der OLED.EX-Technologie erwarten uns vielleicht schon nächste Woche auf der CES 2022.

Quelle: LG Display