Gratis bei Epic Games: „Relicta“

Das wöchentliche Gratis-Spiel im Epic Games Store ist derzeit „Relicta“. Dabei handelt es sich um ein physikbasiertes Rätselspiel, bei dem der Spieler aus der Ich-Perspektive Magnetismus und Schwerkraft auf kreative Art und Weise kombinieren muss, um die Geheimnisse der Chandra-Basis zu ergründen und die eigene Tochter zu retten.

Der Spieler oder die Spielerin schlüpft in „Relicta“ in die Rolle einer hochkarätigen Physikerin, die in einer gespenstischen Mondbasis gestrandet ist. Man muss einen Weg durch die rätselhaften Krater finden, die Regeln der Schwerkraft und des Magnetismus beugen, um physikalische Rätsel zu lösen.

Dabei muss man sich entscheiden, ob man sich lieber schnell in Sicherheit bringen oder sich Zeit lassen und Hinweise sammeln will, um die orbitalpolitischen Intrigen des 22. Jahrhunderts zu enthüllen. Tief in der ewigen Dunkelheit der Mondkrater liegt ein Geheimnis, das der eigenen Tochter das Leben kosten könnte – oder das Schicksal der Menschheit für immer verändert. Die Hauptfigur des Spiel muss die ultimativen Konsequenzen der Forschung tragen.

„Relicta“ wird noch bis nächsten Donnerstag, den 28. Januar 2022 kostenlos zum Download im Epic Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games Store