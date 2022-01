Kommt NBA 2K22 als Crossplay für Gamer?

Basketball-Fans können nicht nur die spannenden Spiele der NBA genießen, sondern sich mit dem Controller oder der Tastatur in den Händen auch selbst auf das Spielfeld wagen – virtuell versteht sich! Das NBA-2K-Franchise bringt jedes Jahr einen neuen Titel heraus, derzeit ist 2K22 das aktuellste Spiel der bisher 23-teiligen Reihe. Gespielt werden kann das Game, das 2021 erschienen ist, auf zahlreichen Plattformen: Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Außerdem ist eine Arcade-Edition erschienen, die im Abonnement auf Apple Arcade inkludiert ist. Da der unterhaltsame Sportsimulator auf so vielen verschiedenen Geräten gespielt werden kann, erhoffen sich Spieler immer wieder eine Crossplay-Funktion. Dies ist momentan noch nicht möglich, allerdings könnte es in Zukunft neue Lösungen geben. Wir haben alle Details zu den Gerüchten!

NBA 2K – Basketball der Spitzenklasse

In der Welt der Sport-Videospiele gehört die Spielreihe NBA 2K zu den absoluten Spitzenreitern. Was das virtuelle FIFA für den Fußball darstellt, erfüllt die Reihe von 2K Sports im Basketball. Jedes Jahr erscheint ein neuer Teil in der Reihe und versorgt Spieler mit neuen Inhalten, upgedateten Statistiken, neuen Spielern und vielem mehr. Wer nicht unbedingt die aktuellste Version spielen muss, kann sogar jede Menge Geld sparen, denn immer wieder werden die Vorgängerteile als Online-Aktion sehr günstig oder sogar kostenlos zum Download angeboten. Gespielt wird mit den offiziellen Lizenzen, weshalb sich Gamer über die echten Teams und Spieler freuen dürfen. Wer seinen großen Helden der NBA steuern möchte, wählt einfach die passende Mannschaft aus. Im Game müssen sich Spieler nicht nur auf dem Platz beweisen, sondern auch ihre Fähigkeiten im Management auf die Probe stellen. Spielmodi wie MyTEAM bringen frischen Wind in das Gameplay und sorgen für eine unvergessliche Spielerfahrung.

Crossplay: Was geht und was nicht geht

Das Thema Crossplay bekommt vor allem seit einigen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit, da Online-Gaming zu einer der wichtigsten Spielarten geworden ist. Im Netz ist es für Gamer egal, auf welchen Plattformen ihr Gegenüber spielt, denn dank Crossplay können sich PC-Gamer mit Konsolenspielern und sogar mit mobilen Mitstreitern verbinden. Damit dies möglich ist, muss ein Spiel allerdings eine Crossplay-Funktion anbieten. Ein Großteil der Online-Games verzichtet derzeit leider noch auf ein solches Features, das soll sich aber in Zukunft ändern.

NBA 2K22 bietet derzeit noch kein Crossplay zwischen unterschiedlichen Plattformen an. Einen Schritt in die richtige Richtung macht der Entwickler allerdings bereits mit einer Cross-Progression im MyTEAM-Modus. Mit dieser Funktion können Spiele innerhalb derselben Konsolen-Familie übertragen werden. Wer also bereits ein starkes Team auf der PS4 aufgebaut hat, kann dieses auch auf der PS5 fortführen und muss nicht von vorn anfangen. Für Fans ist das allerdings eine Enttäuschung, viele hätten sich schon in der aktuellen Version einen Crossplay-Modus erhofft. Ob 2K23 ein gemeinsames Spiel auf unterschiedlichen Plattformen ermöglichen wird, bleibt abzuwarten.

Aktuelles Game in drei Versionen

2K22 ist mittlerweile in drei Versionen erschienen, die Spielern unterschiedliche Möglichkeiten bieten. Die Standardversion kann wie gehabt auf den genannten Plattformen gespielt werden. Mit dem Cross-Gen Digital Bundle können Spieler auf unterschiedlichen Konsolengenerationen auf dem Platz gegeneinander antreten. Bei der NBA 2K22 75th Anniversary Edition ist diese Funktion ebenfalls enthalten, dazu besticht sie mit einem besonders schönen Cover, auf dem sich erstmals gleich mehrere Star-Athleten der NBA befinden. Gezeichnet wurde das aufwendige Design von dem Künstler Charly Palmer aus Atlanta. Auf dem Cover befinden sich die Legenden Dirk Nowitzki, Kareem Abdul-Jabbar und Kevin Durant. Letzterer spielt für die Brooklyn Nets und ist damit Teil des derzeit erfolgreichsten Teams der Liga. Den Basketball-Wetten von Betway zu Folge hat die Mannschaft in dieser Saison der NBA Championship die besten Chancen auf den Sieg, obwohl das Team den vorjährigen Wettkampf gegen die Milwaukee Bucks verloren hat. Mit einer Quote von 3,50 sind die Chancen auf den Gewinn groß, die Bucks hingegen haben nur eine Quote von 8,00 für den Gesamtsieg (Stand: 11.1.2022). Als einer der wertvollsten Spieler der NBA hat sich der Power Forward der Brooklyn Nets seinen Cover-Auftritt auf der NBA 2K22 75th Anniversary Edition mehr als verdient.

Das Game NBA 2K22 begeistert Sportfans und Gamer gleichermaßen. Schon seit geraumer Zeit sprechen sich Spieler dafür aus, einen Crossplay-Modus in neue Spielversionen zu integrieren, damit Spieler auf verschiedenen Plattformen gegeneinander antreten können. Bisher ist es allerdings nur möglich, mit verschiedenen Konsolengenerationen desselben Herstellers gemeinsam zu spielen. In Zukunft könnte sich das allerdings ändern.