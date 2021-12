„Power On: The Story of Xbox“: Sechsteilige Doku kostenlos bei YouTube

Microsoft hat bei YouTube eine sechsteilige Dokumentation namens „Power On: The Story of Xbox“ veröffentlicht. In der Reihe geht man vor allem auf die Entstehung der Marke und die Herausforderungen der Anfangszeit ein. Gleichzeitig behandelt die Doku-Serie erfrischend ehrlich und selbstkritisch auch Fehlschläge der Redmonder. So ist beispielsweise dem Launch-Debakel der Xbox One ebenfalls eine einzelne Folge gewidmet.

Anzeige

So wollte Microsoft die Xbox One unter der damaligen Leitung von Don Mattrick in erster Linie als Multimedia-Schaltzentrale vermarkten. Gaming wirkte fast wie eine Zweitfunktion. Stattdessen setzte man auf „TV, TV, TV“ und leistete sich andere Fehlentscheidungen wie das Zwangs-Bundle mit dem Bewegungssensor Kinect, den erst angekündigten Online-Zwang sowie die ursprünglich geplante Bindung jeglicher Spiele an ein Benutzerkonto, was den Gebrauchtmarkt zerstört hätte. Gamer quittierten diese Pläne mit einem Shitstorm und wandten sich reihenweise jubelnd der Sony PlayStation 4 zu. Bis heute schlägt sich Microsoft mit den Nachwehen dieser Entscheidungen herum.

Sogar dem legendären Red Ring of Death, einem Hardware-Problem, das die Xbox 360 heimsuchte, hat Microsoft eine eigene Episode gewidmet. Die sechs Episoden der Dokureihe „Power On: The Story of Xbox“ kommen auf mehrere Stunden Spielzeit, da jede Folge rund 40 Minuten geht. Aufgrund des offenen Umgangs mit Fehlern ist die Dokureihe auch für diejenigen empfehlenswert, die eher kritisch auf Microsoft, die Marke Xbox oder die Gaming-Industrie generell blicken. Entsprechend positiv fällt bisher die Resonanz aus. Und auch wir können den Blick auf die Episoden daher wärmstens empfehlen.

Quelle: Microsoft