nubia plant eigenes VR-Headset und neue Gaming-Smartphones

nubia, eine Tochter von ZTE, vertreibt unter anderem auch die Gaming-Smartphones der Marke Red Magic. Da soll uns im Februar wohl ein neues Modell erwarten: das Red Magic 7 mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. In der Vergangenheit konnte nubia da sehr leistungsfähige Geräte zu extrem konkurrenzfähigen Preisen bauen. Was allerdings Anlass zur Kritik gab, waren die Kamera-Fähigkeiten.

Eventuell kann das Red Magic 7 ja diesen Schwachpunkt beseitigen? Mehr werden wir im Februar erfahren, so munkelt man. Doch da möchte nubia nicht Halt machen. So soll auch ein eigenes VR-Headset geplant sein, wie ein Teaser des Unternehmens im chinesischen Netzwerk Weibo andeutet. Zudem will man noch einen Router, einen Gaming-Monitor und auch einen eigenen Beitrag zum Metaverse leisten.

Unter dem Metaverse versteht nubia vage eine VR-Umgebung. Aktuell ist das Metaverse jedoch ein Buzzword, von dem jedes Unternehmen ganz eigene Vorstellungen zu haben scheint. Am greifbarsten, insbesondere mit Blick auf den internationalen Markt, erscheint also das Red Magic 7. Auch dieses Gaming-Smartphone soll mit einem AMOLED-Display mit 165 Hz punkten und haptische Trigger mitbringen. Zudem ist von einer aktiven Kühlung auszugehen.

