Google Pixel 6a startet angeblich bereits im Mai 2022

Google wird wohl früher als gedacht sein Pixel 6a als Mittelklasse-Ableger seiner aktuellen Smartphone-Reihe veröffentlichen. So steht aktuell der Mai 2022 als Erscheinungszeitraum im Raum. Das wäre ein Paradigmenwechsel für den Hersteller, denn regulär erschienen die Vorgängermodelle, also die Pixel 4a und Pixel 5a, jeweils im August. Nun würde Google trotz Halbleiterkrise also schneller als zuvor einen Ableger seiner aktuellen Smartphones nachreichen.

Anzeige

Freilich hat das Unternehmen selbst dazu aber bisher keine Stellungnahme abgegeben. Das Google Pixel 6a soll wohl einen OLED-Screen mit 6,2 Zoll Diagonale verwenden und 152,2 x 71,8 x 8,7 mm messen. Erneut dürfte die Frontkamera mit 8 Megapixeln in einem Punch-Hole ruhen. Allerdings wird wohl die Hauptkamera abgespeckt und es könnte nur der betagte Sony IMX363 als Sensor herhalten, der schon seit dem Pixel 4 im Einsatz ist. Der Weitwinkel-Linse soll eine Ultraweitwinkel-Cam mit 12 Megapixeln und dem Sony IMX355 als Basis zur Seite stehen.

Eine Premiere für die Reihe der Pixel-A: Es soll aber wohl beim Google Pixel 6a der Fingerabdruckscanner im Display stecken. Das alles gilt aber alles natürlich nur, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten. Google selbst schweigt und genießt.

Quelle: Max Jambor