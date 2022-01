be quiet! baut Pure Power 11 FM Serie nach oben aus

Letztes Jahr hat be quiet! die vollmodularen Netzteile der Pure Power 11 FM Serie eingeführt, die hohe Zuverlässigkeit und vielfältige Features zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten sollen. Diese Netzteile waren aber bisher nur mit 550, 650 und 750 Watt erhältlich. Jetzt hat der deutsche Hersteller die Serie um zwei neue Modelle mit 850 und 1000 Watt ausgebaut.

Anzeige

Wie bei den im April 2021 vorgestellten Pure Power 11 FM Netzteilen mit bis zu 750 Watt richten sich auch die neuen Modelle vorrangig an Mainstream-Anwender, die modulare Kabel sowie eine 80Plus-Gold-Effizienz von bis zu 93,9 Prozent suchen, aber nicht das Budget für ein High-End Netzteil haben. In unserem Praxistest wusste das be quiet! Pure Power 11 FM mit 650 Watt durch eine hervorragende Laststabilität, eine leise Kühlung und das vollmodulare Kabelkonzept zu überzeugen.

Wie die bisherigen Modelle dieser Serie verfügen auch die Pure Power 11 FM Netzteile mit 850 und 1000 Watt über schwarze Flachbandkabel und ein schwarz gesleevtes 20+4-poliges ATX-Stromkabel. Durch zwei unabhängige 12-Volt-Schienen, bis zu sechs PCI-Express-Anschlüsse und eine hohe Ausgangsleistung sollen sich die neuen Netzteile besonders für leise PCs wie auch für stromhungrige High-End Gaming-Maschinen eignen.

Der hohe Effizienzgrad dieser Netzteile nach 80Plus-Gold-Zertifizierung soll für geringeren Stromverbrauch, niedrigere Energiekosten sowie kühleren und gleichzeitig leiseren Betrieb sorgen. Die Pure Power 11 FM Baureihe setzt auf die LLC + SR + DC/DC-Technologie und soll höchste Stabilität und eine optimale Spannungsregelung garantieren. Und wie üblich soll der be quiet! typische leise Betrieb durch einen geräuschoptimierten Lüfter mit strömungsoptimierten Blättern gewährleistet werden. Außerdem sind wie gewohnt alle modernen Schutzschaltungen (u.a. UVP, OVP, SCP, OPP, OCP und OTP) für einen sicheren Betrieb integriert.

Die empfohlenen Verkaufspreise der bisherigen 550-, 650- und 750-Watt Modelle der Pure Power 11 FM Netzteile liegen weiterhin bei 90, 100 bzw 115 Euro. Die beiden neuen Varianten mit 850 und 1000 Watt liegen mit 125 bzw. 155 Euro erwartungsgemäß etwas darüber und sollen ab 8. Februar im Handel erhältlich sein. be quiet! bietet auf alle Pure Power 11 FM Netzteile eine 5-jährige Herstellergarantie.

Quelle: Pressemitteilung