Samsung Galaxy S22: Vorstellung der neuen Smartphones am 9. Februar 2022

Samsung hat offiziell bestätigt, dass das nächste Unpacked-Event des Unternehmens am 9. Februar 2022 stattfinden wird. An jenem Datum ist also mit der Vorstellung der neuen Smartphone-Flaggschiffe der Reihe Galaxy S22 zu rechnen. Ein Wortspiel? Samsung spricht davon, dass man die „most noteworthy“ S-Serie aller Zeiten präsentieren wäre. Das könnte eine Anspielung darauf sein, dass die neuen Geräte ab Werk mit dem S Pen in den Handel kommen könnten. So hat Samsung es nie offiziell bestätigt, die Reihe der Galaxy Note ist aber wohl begraben – 2021 erschien ja kein neues Modell und auch 2022 soll keines folgen.

Die Preise der kommenden Smartphones waren im Übrigen schon durchgesickert: Das Samsung Galaxy S22 mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz startet demnach bei 849 Euro. Das Galaxy S22 Ultra soll hingegen ab 1.249 Euro mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz zu haben sein. Als Mittelstück fungiert dann das kommende S22+, welches mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz für 1.049 Euro starten könnte.

Als SoC der Geräte soll im Übrigen der brandneue Exynos 2200 mit einer AMD-GPU herhalten – allerdings nicht in allen Regionen. In einigen Gebieten wird man auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 setzen. Genaueres erfahren wir ja nun schon bald, denn der Enthüllungstermin naht schnellen Schrittes.

Quelle: Samsung