Samsung Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra: Premium-Tablets vorgestellt

Samsung hat gestern nicht nur seine neuen Smartphones Galaxy S22 und S22+ sowie das Flaggschiff S22 Ultra vorgestellt, sondern auch drei neue Tablets: die Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra. Letztere gastierten vorher auch schon in der Gerüchteküche und setzen alle drei auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 als potentes SoC. Doch die restliche Technik weist große Unterschiede auf. Gemeinsam sind allen Varianten Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos.

Das kleinste Modell ist das Galaxy Tab S8 mit 11 Zoll Diagonale, 165,3 x 253,8 x 6,3 mm und einem Gewicht von 500 g. Dieses Modell muss im Übrigen mit einem LC-Display haushalten. Es folgen die S8 Tab+ mit 12,4 Zoll Diagonale, 185,0 x 285,0 x 5,7 mm und einem Gewicht von 570 g sowie das Ultra-Modell mit 14,6 Zoll, 208,6 x 326,4 x 5,5 mm und 730 g Gewicht. Das S8+ und S8 Ultra setzen jeweils auf ein AMOLED-Display. Bei allen drei Tablets beträgt die Bildwiederholrate 120 Hz.

Was RAM und Speicherplatz betrifft, so bewegen wir uns beim Arbeitsspeicher zwischen 8 bis 16 GByte, während es beim Speicherplatz bis zu 512 GByte sind. Die Kapazität ist auch via microSD erweiterbar. Alle drei Galaxy Tab S8 sind sowohl als Wi-Fi- (6E) und optional auch als 5G-Versionen zu haben. Ab Werk dient Android 12 als Betriebssystem. Auch können die Tablets im DeX-Modus von Samsung als PC-Ersatz verwendet werden

Aufgeladen werden die Tablets via USB-C mit bis zu 45 Watt. Die Akkukapazitäten betragen 8.000 mAh (S8), 10.090 mAh (S8+) und 11.200 mAh (S8 Ultra). Auch bieten die drei Tablets einen Fingerabdruckscanner – beim Samsung Galaxy Tab S8 an der Seite, bei S8+ und S8 Ultra unter dem Display. Für die Frontkamera weist man 12 Megapixel aus – nur das S8 Ultra bietet vorne zudem eine zweite Ultra-Weitwinkel-Linse mit abermals 12 MP. Front- und Rückkamera sollen bei diesem Modell auch für 4K-Videos ausreichen.

Rückseitig hagelt es eine Dual-Cam mit 13 + 6 Megapixeln. Die zweite Linse ist für Ultra-Weitwinkel-Aufnahmen gedacht. Im Lieferumfang liegt Samsung S Pen bei. Es gibt auch viel optionales Zubehör wie Tastatur-Docks. Die Südkoreaner versprechen bis zu vier Generationen Android-OS-Upgrades und fünf Jahre Sicherheits-Updates.

Die Galaxy Tab S8 können ab dem 9. Februar vorbestellt werden und sind ab 25. Februar 2022 erhältlich. Kunden, die die Galaxy Tab S8 vom 09. bis 24. Februar im Samsung Online-Shop vorbestellen, können sich bei Eintausch eines Altgeräts über 200 Euro Tauschprämie plus bis zu 500 Euro Altgerätewert sowie das Galaxy Book Cover Keyboard Slim (Galaxy Tab S8 und S8+) oder Book Cover Keyboard (Galaxy Tab S8 Ultra) sichern.

Die Preise der Samsung Galaxy Tab S8:

Galaxy Tab S8 – 128 GB W-Fi Pink Gold, Graphite, Silver 749 Euro

Galaxy Tab S8 – 128 GB 5G Pink Gold, Graphite, Silver 899 Euro

Galaxy Tab S8 – 256 GB Wi-Fi Pink Gold, Graphite, Silver 799 Euro

Galaxy Tab S8 – 256 GB 5G Pink Gold, Graphite, Silver 949 Euro

Galaxy Tab S8+ -128 GB Wi-Fi Pink Gold, Graphite, Silver 949 Euro

Galaxy Tab S8+ – 128 GB 5G Pink Gold, Graphite, Silver 1.099 Euro

Galaxy Tab S8+ – 256 GB Wi-Fi Pink Gold, Graphite, Silver 999 Euro

Galaxy Tab S8+ – 256 GB 5G Pink Gold, Graphite, Silver 1.149 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra – 128 GB Wi-Fi Graphite 1.149 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra – 256 GB Wi-Fi Graphite 1.249 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra – 512 GB Wi-Fi Graphite 1.449 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra – 128 GB 5G Graphite 1.299 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra – 256 GB 5G Graphite 1.399 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra – 512 GB 5G Graphite 1.599 Euro

Quelle: Samsung