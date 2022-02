Nintendo Direct: Viele neue Spiele für die Switch vorgestellt

Nintendo hat gestern Abend seine Nintendo Direct abgehalten und dabei viele Neuigkeiten für Besitzer der Konsole Nintendo Switch verkündet. Ein Dauerbrenner ist da ja beispielsweise das Spiel „Mario Kart 8 Deluxe“. Und jenes erhält nun 48 neue Strecken, welche dem Rennspiel wohl noch eine lange Lebenszeit verheißen sollten. Die neuen Strecken sind entweder über den kostenpflichtigen Dienst Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket zu beziehen oder als Einmalkauf für 24,99 Euro.

Nintendo liefert dabei die neuen Strecken bis Ende 2022 in sechs Wellen von jeweils acht Strecken. Völlig neue Szenarien verteilt man dabei aber nicht, sondern legt vielmehr Rennstrecken früherer Titel neu auf.

1. Welle – Ab 18. März 2022

Paris-Parcours (Mario Kart Tour)

Toads Piste (Mario Kart 7)

Schoko-Sumpf (Mario Kart 64)

Kokos-Promenade (Mario Kart Wii)

Tokio-Tempotour (Mario Kart Tour)

Pilz-Pass (Mario Kart DS)

Wolkenpiste (Mario Kart: Super Circuit)

Ninja-Dojo (Mario Kart Tour)

Zu den weiteren Ankündigungen zählte beispielsweise die Vorstellung von „No Man’s Sky“ für die Switch sowie ein Remaster des PS1-JRPGs „Chrono Cross“. Letzteres erscheint aber auch für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One.

https://youtu.be/EKUW75IMHjM

Viele freuen sich sicherlich auch über den legitimen Nachfolger von „Wii Sports“, der sich folgerichtig „Nintendo Switch Sports“ nennen wird. Fußball, Volleyball, Bowling, Tennis, Badminton und Chambara (Schwertkampf) werden als Sportarten enthalten sein, nach dem Launch will man auch noch Golf via Update nachreichen. Erscheinen soll das Spiel am 29. April 2022.

Weitere Spiele, die angekündigt worden sind, sind beispielsweise „Xenoblade Chronicles 3“, „Mario Strikers: Battle League Football“, Portierungen von „EarthBound / EarthBound Beginnings“, „Splatoon 3“, „Kirby und das vergessene Land“, „Disney Speedstorm“, „Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp“, „Star Wars: The Force Unleashed“, „Assassin’s Creed: The Ezio Collection“, „MLB The Show 22“, „Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival“, „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ und viele mehr. Aufschluss über alle Titel gibt die unten verlinkte, komplette Nintendo Direct.

Lediglich über neue Hardware sprach Nintendo nicht. Wer sich also einen echten Nachfolger für die Nintendo Switch aus dem Jahr 2017 erhofft, der wird weiter abwarten müssen. Letztes Jahr erschien allerdings immerhin eine Revision mit OLED-Display.

Quelle: Nintendo (YouTube)