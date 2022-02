Xiaomi Watch S1 startet angeblich bald in Europa

Xiaomi will aktuellen Gerüchten zufolge in Europa zwei neue Smartwatches auf den Markt bringen: Die Xiaomi Watch S1 und Xiaomi Watch S1 Active. Preislich sollen die beiden Modelle angeblich ab ca. 200 Euro starten, da gibt es aber noch viele Unsicherheiten. Während die reguläre S1 in den Farben Schwarz und Silber zu haben sein soll, werde es das Active-Modell angeblich in den Farben Schwarz und Blau geben. Auch die technischen Daten sind schon durchgesickert.

Demnach biete die S1 und S1 Active ein AMOLED-Display mit 1,43 Zoll und noch unbekannter Auflösung. Es sollen 4 GByte Speicherplatz integriert sein. Die Xiaomi Watch S1 (Active) sei im Tandem mit Smartphones mit Android und iOS verwendbar. Außerdem seien Dual-Band-GPS, NFC, ein Mikrofon und ein Lautsprecher plus Unterstützung von Amazon Alexa zu nennen. 200 Watchfaces werden verwendbar sein.

Die Armbänder der Uhren sollen austauschbar sein und die Uhren sind laut Vorabinformationen bis zu 50 Meter Tiefe wasserdicht. Das Gehäuse bestehe aus rostfreiem Stahl. Ebenfalls sind wohl 117 Fitness-Modi nutzbar. Bei verbundenem Smartphone sollen sich via Bluetooth Telefonate über Mikro und Lautsprecher der Smartwatches führen lassen. Die technischen Daten des Active-Modells und der normalen Xiaomi Watch S1 seien angeblich identisch, sodass die Unterschiede wohl vor allem im Look liegen.

Quelle: TechInsider