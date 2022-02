Alienware AW3423DW: QD-OLED-Monitor kostet 1.299 US-Dollar

Alienware, Dells Gaming-Marke, veröffentlicht mit dem AW3423DW einen neuen Curved-Monitor, der erstmals ein QD-OLED-Panel verwendet. Dafür kombiniert man OLED-Technologie mit Quantenpunkten / Quantum Dots. Das Ergebnis soll eine bessere Farbdarstellung erlauben, als bei W-OLED-Panels. Letztere fertigt vor allem LG Display für Partner, während die neuen QD-OLED-Panels wiederum von Samsung Display stammen.

Der neue QD-OLED-Monitor von Alienware kommt jedenfalls auf 34 Zoll Diagonalke, nutzt ein gekrümmtes Curved-Panel und liefer eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln (QHD+). Zudem legt er 175 Hz Bildwiederholrate an, erreicht eine Reaktionszeit von 0,1 ms und beherrscht auch die HDR-Darstellung mit bis zu 1.000 Nits. Es dient ein 10-bit-Panel als Basis. Käufer können auch Nvidia G-Sync Ultimate sowie AMD FreeSync Premium Pro beanspruchen.

In den USA wird der QD-OLED-Gaming-Monitor Alienware AW3423DW noch im Frühling 2022 erscheinen und 1.299 US-Dollar kosten. Mit Steuern dürfte die Summe in der EU vermutlich etwas höher ausfallen. Als Schnittstellen bietet der Bildschirm unter anderem DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0. Zudem wird der Monitor in der Höhe verstellbar sowie schwenk- und neigbar sein.

Alienware gewährt eine dreijährige Garantie, die Burn-in-Probleme abdeckt. Nun heißt es abwarten, bis Genaueres zum Launch in Deutschland folgt.

Quelle: Alienware (Twitter)